Нет, в датских супермаркетах нет дефицита овощей

Denne artikel er en russisksproget udgave af dette faktatjek “Russisk medie: Danske supermarkeder er løbet tør for grøntsager“.

Прилавки овощных отделов в датских супермаркетах «непривычно пусты», а отпуск продукции нормируется.Таков посыл сюжета крупнейшего государственного телеканала России, Первого канала.

Сюжет, в котором также упоминаются супермаркеты Великобритании и Норвегии, сопровождается картинами пустых прилавков. В нем также утверждается, что продажа оставшихся запасов строго нормируется, а цены подскочили до заоблачных уровней. Причиной стали наводнения и снегопады в Испании, которые погубили зимние урожаи салата, капусты, брокколи, огурцов, помидоров и пр.

Зачастую фейковые новости исходят из информации, являющейся правдой или хотя бы полуправдой. Российский телеканал прав в том, что урожай овощей в Испании серьезно пострадал, что, в свою очередь, доставляет проблемы датским супермаркетам, полагающимся на импорт фруктов и овощей из Южной Европы в зимнее время года.

Согласно сообщениям британских газет Daily Mail и The Guardian, верно и то, что британские супермаркеты столкнулись с проблемами в поставках и наполнении прилавков, что стало причиной ввода нормирования в некоторых супермаркетах. Однако, по словам представителей двух крупнейших сетевых супермаркетов Дании, Coop и Dansk Supermarked, телеканал преувеличивает ситуацию, по крайней мере касательно датских овощных отделов. Доля Coop и Dansk Supermarked на датском рынке розничной торговли превышает 60 процентов.

«Мы получаем меньше овощей, которые обычно закупаем в Испании, из-за заморозков в этой стране, и поэтому ассортимент некоторых видов овощей несколько скуднее, чем обычно. Периодически мы получали, и возможно, и дальше будем получать всего 75 процентов от объемов заказов. Но это не означает, что прилавки пусты. У нас есть и другие виды овощей – к примеру, датские корнеплоды», – говорит Йенс Йоуль Нильсен, информационный директор сети Coop, в которую, среди прочих, входят супермаркеты SuperBrugsen, Kvickly и Irma.

Таков же посыл и от Dansk Supermarked, владельца сетей супермаркетов Netto, Føtex и Bilka.

«Прилавки магазинов никогда не были необычайно пустыми. Мы сделали все возможное, чтобы достать овощи, и на данный момент прилавки почти заполнены», – сообщает консультант по вопросам коммуникаций Нанна Луизе Кнудсен.

Ни в Coop, ни в Dansk Supermarked не считают, что неудавшийся урожай в Испании повлечет за собой долгосрочные последствия. Покупатели вряд ли столкнутся со скудным ассортиментом в овощных отделах.

Не больше двух кочанов салата в руки

А что можно сказать про строгое нормирование? Тогда как магазины Dansk Supermarked вообще не прибегали к нормированию овощей, несколько магазинов Coop были вынуждены пойти на такие меры.

«В некоторых магазинах мы ввели ограничение на продажу двух кочанов салата в одни руки. Это касается, к примеру, магазинов, сопряженных с ресторанами, которые были вынуждены забирать салаты с наших прилавков из-за перебоев в собственных поставках», – говорит Йенс Йоэль Нильсен из Coop.

Таким образом, два крупнейших ритейлера не подтверждают информацию о «строгом нормировании» овощей.

Минимальные повышения цен

Если верить сюжету Первого канала, цены на овощи выросли до «заоблачных» уровней. Но и это утверждение очень далеко от правды.

«Наши цены идут вслед за рыночными и меняются каждую неделю. Покупатели почувствовали лишь минимальные повышения цен. Цены на некоторые продукты повысились на 10 процентов, но с тех пор снова опустились до нормальных значений», – сообщают в Dansk Supermarked.

Ценники на салаты, огурцы и помидоры не демонстрируют резко растущую динамику в связи с тем, что супермаркеты заранее договариваются о ценах на длительные периоды времени.

«Когда предложение падает, на свободном рынке цены растут. Но у нас есть договоренности о поставке крупных партий с постоянными поставщиками, где цены фиксируются на весь сезон, поэтому наши покупатели не почувствуют особых изменений», – говорит Йенс Йоэль Нильсен и приглашает россиян посетить магазины его сети. Они вряд ли увидят ужасающие картины, показанные Первым каналом в своем сюжете.

«Не думаю, что российские потребители посчитали бы прилавки наших супермаркетов пустыми, если бы им довелось к нам приехать. Мы всегда им рады».