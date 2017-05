2025-plan: Fra arbejdsløshed til mangel på arbejdskraft

Dansk økonomi er væsentlig stærkere end for bare et år siden. Hvor Løkke sidste år talte om en brændende platform og ”hængekøjen” i de offentlige finanser, taler Kristian Jensen nu om at ”spænde livremmen ud”. Dog ikke på alle punkter. Mens regeringen vil sænke skatten både i bunden og i toppen, har velfærden fortsat kurs mod det laveste niveau i 50 år.