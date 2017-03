Ændret universitetslov giver håb om mindre detailstyring

Lovforslaget om bedre rammer for ledelse af universiteterne ser ikke ud til at stjæle universiteternes frihed. Omvendt indeholder det et potentielt nybrud i form af nye individuelle rammekontrakter, som bliver set som en åbning til at gøre op med årtiers ødelæggende detailregulering.