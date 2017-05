Alle vækstpanelers moder

Hvad har komikeren Hella Joof, fagforeningsbossen Claus Jensen, bankdirektøren Thomas F. Borgen og tillidsmanden for den vestjyske metalvirksomhed KP Komponenter, Jan Grimstrup, tilfælles?

De skal alle rådgive statsminister Lars Løkke Rasmussen om, hvordan han kan sende Danmark op ”blandt de bedste lande til at udnytte det potentiale, som ny teknologi og øget globalisering fører med sig”.

Det er i hvert fald det, der står i det netop offentliggjorte kommissorium for regeringens længe ventede disruptionråd.

I alt har Lars Løkke udpeget 32 danskere til at sidde i rådet, der har fået det mundrette navn ”Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks fremtid”.

Rådet, som Lars Løkke har sat sig selv i spidsen for, blev annonceret allerede med offentliggørelsen af det seneste regeringsgrundlag 27. november 2016, men det er altså først nu, at regeringen har udmeldt kommissorium og sammensætning.

Reelt bliver rådet en samlekasse for de vækstinitiativer, som regeringen hidtil sat i søen. Således skal rådet se på tværs af anbefalinger og resultater fra bl.a. Digitalt Vækstpanel, Iværksætterpanelet, Udvalg om bedre universitetsuddannelser, Strategi for Danmarks digitale vækst, Deleøkonomisk strategi, VEU-ekspertgruppen (trepart fase III) samt den såkaldte Teknologipagt.

Hovedopgaven for de 32 medlemmer bliver ifølge kommissoriet at analysere, drøfte og komme med forslag til, hvordan Danmark får grebet mulighederne i den teknologiske udvikling bedst muligt, så alle danskere får del i udviklingen.

Hvad rådets arbejde mere præcist skal resultere i, når dets arbejde afsluttes ved udgangen af 2018, er knap så klart beskrevet i kommissoriet. Her fremgår blot, at partnerskabet ”løbende skal engagere danskere i hele Danmark i debatten om fremtidens arbejdsmarked”, og at regeringen ”løbende vil følge op på partnerskabets drøftelser med konkrete politikudspil og strategier”. Desuden vil regeringen, ifølge kommissoriet, udarbejde en såkaldt opsamlingsrapport for regeringens initiativer på området.

Robotternes internationale kampdag

Automatiseringsudsatte forbund bløder mest En ny McKinsey-analyse viser, at maskinoperatører, håndværkere og kontorassistenter er mest udsatte for automation. Metal, 3F og HK organiserer mange med disse jobfunktioner, og det er netop de LO-forbund, der har mistet flest medlemmer de seneste 10 år. Kilde: MM på baggrund af data fra LO og McKinsey



At regeringen netop lancerer det nye ”partnerskab for Danmarks fremtid” på arbejdernes internationale kampdag er intet tilfælde. Missionen handler i sidste ende om at engagere arbejdsmarkedets parter i udviklingen af et nyt fleksibelt arbejdsmarked, der kan håndtere det massive automatiseringspres, som digitalisering, kunstig intelligens, robotter og andre nye teknologier skaber.

”Den teknologiske udvikling og fortsatte globalisering kan således øge behovet for fx større omstillingsevne, nye arbejdsformer og ændrede kompetencer,” fremgår det således af kommissoriet.

Regeringen ønsker at involvere danskerne – dvs. arbejdstagerne – i omstillingsprocessen i bred forstand. Derfor er 1. maj oplagt timing for offentliggørelsen af initiativet. Ikke mindst fordi flere analyser det seneste stykke tid har vist, at den måde vi arbejder og samarbejder på i dag, står over for at blive ‘disruptet’ af robotter.

Således viser en ny analyse fra konsulenthuset McKinsey, at 40 pct. af alle arbejdsopgaver på det danske arbejdsmarked allerede kan automatiseres med eksisterende teknologi. Og det er, som ugebrevet Mandag Morgen i dag afslører i en analyse, i særlig grad LO fagbevægelsens medlemmer, der er i risikogruppen for at blive automatiseret væk. Se figur 1.

