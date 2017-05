”Amazon vil lokke hele verden ind i deres økosystem”

De nye digitale butlere fra Amazon har ét overordnet formål: at binde folk til kun at handle et eneste sted – hos Amazon. Sådan lyder analysen fra Olivia LaVecchia, journalist og medforfatter til en rapport, der kortlægger Amazons stigende kontrol med forbrugernes valgmuligheder.