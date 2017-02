Ambitiøs sundhedsplan i fare for at ende som stor fuser

Patienter, læger og sygeplejersker er bange for, at regeringens store plan om et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen ender som en kæmpe fuser. De efterlyser vidtgående ændringer, fælles finansiering og nye roller. Men et lille regeringsudvalg kan ikke blive enige.