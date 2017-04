Ammitzbøll: Kommunale opgaver for milliarder skal udliciteres

Private firmaer skal have bedre mulighed for at byde ind på ældrepleje, sundhed og hjælp til udsatte. Alene kommunerne skal have opgaver for mindst 75 milliarder kroner udsat for privat konkurrence. Sådan lyder budskabet fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll i et interview med Mandag Morgen i forbindelse med Liberal Alliances landsmøde i weekenden. Her udpeger han også Liberal Alliances største sejre og nederlag og svarer på de tiltagende spekulation om, hvorvidt Anders Samuelsen trækker sig som leder før næste valg.