Apples topchef vil have statslige kampagner mod falske nyheder

Apples direktør, Tim Cook, opfordrer nu regeringer verden over til at søsætte oplysningskampagner, der skal bekæmpe svøben af falske nyheder, som ”dræber folks sind”. Det siger han i et interview til den britiske avis The Daily Telegraph.

Tim Cook mener, at falske historier ”er et stort problem i store dele af verden”, og at det er nødvendigt, at myndigheder og teknologivirksomheder slår ned på det.

Han sammenligner en sådan kampagne med, hvad der er gjort tidligere i forbindelse med at lære befolkninger om at vise hensyn til miljøet.

Netop falske nyheder, der havde til formål at fremme bestemte politiske interesser, prægede i høj grad det amerikanske præsidentvalg sidste år. Ikke mindst Facebook og Google har været under et massivt pres, hvor de fra flere sider er blevet beskyldt for uhindret og ukritisk at videreformidle rygter, konspirationsteorier og falske historier.

”Kampagnen skal rodfæste sig i skoler, og den skal rodfæste sig blandt befolkningerne,” siger Tim Cook, der samtidig slår fast, at det skal være en kampagne med tilstrækkelig gennemslagskraft.

”Vi har brug for den moderne version af public-service kampagner. Det kan gøres hurtigt, hvis vi vil”, mener han.

Men kampagnerne skal ikke stå alene.

”Alle teknologivirksomheder skal skabe nogle værktøjer, der kan hjælpe med at mindske omfanget af falske nyheder. Og det skal ske uden, at vi træder på ytringsfriheden og den fri presse,” siger Tim Cook til avisen.

