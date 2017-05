Astrid Krag giver Joachim B. Olsens ord en tur i vridemaskinen

Vi har skåret citatet til, så det væsentlige står skarpt […] Men der er ikke manipuleret med substansen Citat: Astrid Krag (S) som svar på kritik fra Joachim B. Olsen, der mener, at hun i en Facebookvideo har manipuleret med en tale, han holdt den 7. april i år. Ifølge professor i retorik ved Københavns Universitet Christian Koch foretager Astrid Krag en meningsforstyrrende forkortelse af, hvad Joachim B. Olsen rent faktisk siger fra Folketingets talerstol under en debat i sidste måned om regeringens planer om at hæve pensionsalderen.

“Det er tydeligt, at videoen er ret manipulerende i forhold til det, jeg rent faktisk står og siger“.

Sådan lyder reaktionen fra Liberal Alliances Joachim B. Olsen, efter at den socialdemokratiske politiker Astrid Krag i går offentliggjorde en video på sin Facebookside, hvor man ser Joachim B. Olsen holde en tale fra Folketingets talerstol.

“Jamen, det er rigtigt, at højere pensionsalder frigør ressourcer til mange ting, også til lavere skat,” hører man Joachim B. Olsen sige i videoen.

Men citatet i Astrid Krags video er et sammenklippet uddrag af Joachim B. Olsens tale, hvilket ikke er til at gennemskue, hvis man kun ser hendes gengivelse.

24 ord forsvinder

Det fulde uddrag består af 40 ord. I den første del af Astrid Krags video ser man Joachim B. Olsen, men efter 11 ord klippes væk fra talerstolen, mens lydsiden fortsætter med de sidste 5 ord i talen – og man kan ikke høre eller se, at der netop er sprunget de 24 ord over, der er markeret med gråt her:

“Det er rigtigt, at højere pensionsalder frigør ressourcer til mange ting. I fraværet af, at vi indfaser stigningen i pensionsalderen hurtigt, vil der være færre ressourcer til andre ting, herunder til sundhedsvæsenet, politi, forsvar, uddannelse, men også til lavere skat,” lyder det fulde citat.

Og det er den sammenklipning, der har fået Liberal Alliance og Joachim B. Olsen på barrikaderne og anklage Astrid Krag for at forvanske hans egentlige budskab. Men Astrid Krag afviser at have gjort noget forkert.

“Vi har skåret citatet til, så det væsentlige står skarpt. Sådan kommunikerer alle politikere – især på sociale medier. Men der er ikke manipuleret med substansen: Joachim B. Olsen og regeringen vil bruge pengene fra højere pensionsalder på topskattelettelser,” skriver hun i en SMS til Altinget.



Video: Liberal Alliance

Men den forklaring køber Christian Kock, der er professor i retorik på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet, ikke. Han har i mange år forsket i politiske debatter og kommunikation og mener, at Astrid Krags video giver et andet billede af, hvad Joachim B. Olsen sagde på talerstolen.

”’Normal politisk kommunikation’ er et bredt begreb, som indeholder mange eksempler på vildledning og manipulation. Så at det, vi ser her, skulle være normalt, fritager ikke Astrid Krag fra kritik,” siger Christian Kock.

Efter hans opfattelse foretager Astrid Krag en meningsforstyrrende forkortelse af det, Joachim B. Olsen rent faktisk siger.

”Joachim B. Olsen har ret i, at de penge, man ikke sparer på pensionerne, så heller ikke kan bruges til en række andre formål. Men den udtalelse kan ikke tolkes, som Astrid Krag gør,” siger Christian Kock.

Derfor mener han også, at når man sætter de to videoer over for hinanden, så er budskabet ikke det samme.

”I det, Joachim B. Olsen siger, er der ikke belæg for at hævde det, Astrid Krag siger, nemlig at Liberal Alliance og og regeringen vil bruge pengene fra højere pensionsalder på topskattelettelser. Det kan godt være, at man kan udlede dette af andre udtalelser, men ikke af det Joachim B. Olsen står her og siger,” mener Christian Kock.

Men ikke alene afviser Astrid Krag, at hun har redigeret i Joachim B. Olsens egentlige budskab. Hun anser også hans kritik for at være en afledningsmanøvre.

“Der er ikke noget at komme efter i kritikken af videoen. Men ved at kritisere videoen slipper man selvfølgelig for at forholde sig til den politiske kritik, som rejses,” siger Astrid Krag til Altinget.

Det kan måske tale til Astrid Krags forsvar, at det ikke er helt så enkelt at forstå, hvad Joachim B. Olsen egentlig siger. Det kan let misforstås.

“Joachim B. Olsen udtrykker sig på en så bagvendt og krøllet måde, at man skal høre ham flere gange for at forstå, hvad han egentlig mener,” konstaterer Christian Kock.