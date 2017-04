Både indvandrere og danskere giver underskud i statskassen

Det vakte opsigt, da Finansministeriet i sidste uge offentliggjorde tal, der viste, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 2014 kostede statskassen 33 milliarder kroner, mens danskere gav et plus på 56 milliarder kroner. Men 2014 var et særligt i år i dansk økonomi. Regeringen havde besluttet at fremrykke beskatningen på kapitalpensioner, og det betød en ekstraordinær indkomst til den danske statskasse på 75 milliarder kroner. Og tager man det forbehold med i beregningen, giver danskerne faktisk også et underskud. Det fortæller DR2-programmet Detektor.

Finansministeriet omtaler faktisk selv indtægten fra beskatning af kapitalpensionerne i rapporten med tallene. Her fremgår det, at danskerne gav et underskud på 17 milliarder kroner, når man ser bort fra den ekstraordinære indtægt fra pensionerne.

Detektor har talt med professor i økonomi Bo Sandemann Rasmussen, der mener, at det er misvisende at se på et år som 2014, når Finansministeriet vil finde ud af, hvor meget indvandrere, efterkommere og danskere koster statskassen.

“Det forvrænger billedet, for det er en engangsindtægt, som vi ikke kommer til at se igen i de kommende år. 2014 er et misvisende år at vælge, på grund af den her særlige indtægt. Det ville altså være mest korrekt at se bort fra den,” siger han til Detektor.

Forskningschef ved Rockwoolfonden Jan Rose Skaksen bakker op.

“Det er ikke en indtægt, man kommer til at se igen. For år 2014 er på den måde et meget atypisk år. Det er også et år, hvor skattetrykket er meget højt på grund af den ekstra beskatning,” siger han til Detektor.

En anden forklaring på den store forskel mellem danskere og indvandrere og efterkommeres bidrag til statskassen er, at en stor del af indvandrere og efterkommere er under 25 år, og mange af dem er derfor slet ikke begyndt at betale skat endnu. Trækker man de unge under 25 ud af regnestykket, kostede de ikke-vestlige indvandrere ikke den danske statskasse 33 milliarder kroner, men snarere godt det halve, nemlig 16 milliarder kroner i 2017.

Du kan læse hele Detektors faktatjek her.