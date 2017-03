Nej, japaner blev ikke dræbt under seks ton pornoblade

“Mand blev knust ihjel under seks ton pornoblade” Citat: BT, Metroxpress og Dagens.dk den 3. marts 2017, samt Ekstra Bladet den 4. marts 2017. Det er korrekt, at en japansk mand blev fundet død i sin lejlighed, hvor han var omgivet er enorme mængder af pornoblade. Men ifølge en retsmediciner døde han af et hjerteanfald, og der er ikke belæg for at sige, at han lå begravet under sine mange blade. Der er desuden en række flere faktuelle fejl i artiklerne.

Flere danske medier rapporterede i sidste uge, at en enlig japansk mand var blevet mast ihjel under seks ton pornoblade, som han havde liggende i sit hjem, og at hans lig først var blevet fundet efter seks måneder. Men manden døde formodentlig af et hjerteanfald og lå ikke begravet under de mange blade. I øvrigt gik der en måned, før han blev fundet, og ikke seks.

BT, Metroxpress og Dagens.dk fortalte den tragiske historie den 3. marts, mens Ekstra Bladet skrev sin version dagen efter.

Det er rigtigt, at manden blev fundet død i sin lejlighed, og at der var en stor mængde af pornoblade i boligen, som er blevet anslået til samlet set at veje seks ton. Men herefter går der tilsyneladende rundhyl i fakta.

De fire medier citerer ikke de samme kilder til historien. Både Metroxpress og Dagens.dk citerer det britiske tabloidmedie Daily Mail, mens Ekstra Bladet tilføjer den amerikanske avis New York Post til listen over kilder til historien. New York Post citerer den britiske avis The Mirror. Og The Mirror efterlader indtrykket af, at avisen selv har opdyrket sagen, da der ikke er nogen kildehenvisning. Daily Mail oplyser heller ikke en kilde til historien, men på de billeder, som ledsager avisens artikel, fremgår det, at mediet Asia Wire har rettighederne til billederne.

Hvem citerer hvem? Ingen af de danske artikler henviser til den oprindelige kilde, der er et japansk magasin.

BT opgiver sin kilde til at være det store britiske online mandeforum The Lad Bibel, der primært indsamler sjove og pudsige historier fra internettets afkroge. The Lad Bibel opgiver, at de har hentet historien hos sensations- og clickbait-mediet Asia Wire, der har adresse i Storbritannien. Asia Wire efterlader det indtryk, at man har talt med udlejeren af lejligheden, dog uden at bringe et direkte citat. Og mediet angiver heller ikke nogen anden kilde til historien. Det er derfor i første omgang uklart, om Asia Wire selv har opdyrket historien.

Den oprindelige kilde til historien kan spores til det japanske magasin Nikkan Spa!, der omtalte hændelsen allerede den 28. februar – altså fire dage før historien begyndte at cirkulere internationalt. I den artikel fremgår det, at en japansk mand i 50’erne ifølge en retsmediciner døde af et hjerteanfald og blev fundet “dækket” af nogle udklip fra pornoblade. Artiklen siger ikke noget om, at han blev mast ihjel under de seks ton pornoblade.Tværtimod påpeges det i artiklen, at fordi han lå oven på nogle pornoblade, så løb kropsvæsker ikke ud på gulvet, men blev absorberet af papiret.

Og ifølge den japanske udgave af historien blev han fundet omkring en måned efter sin død. Det står i skarp kontrast til både de danske og øvrige medier, der oplyser, at afdøde først blev fundet et halvt år efter det angivelige dødstidspunkt.

Mens de internationale medier skarpt fokuserer på, at porno i store mængder kan være farligt, har den oprindelige historie i Nikkan Spa! et noget andet udgangspunkt. Artiklens hovedvinkel er det faktum, at manden døde alene, og at han først blev fundet flere uger efter sin pludselige død. Dét at dø alene i ubemærkethed har været genstand for en del debat i Japan. Fænomenet kaldes på japansk kodokushi, og den japanske regering iværksatte i 2013 en livskvalitetsundersøgelse, der viste, at 32 pct. af de japanere, der indgik i undersøgelsen, i høj eller nogen grad var bekymrede for at dø alene.

Den japanske nationale tv-station NHK beskrev i 2009, hvordan japanerne er blevet et folkefærd, der har tabt tilknytningen til familie, naboer og arbejdskolleger. Et sådan samfund gav tv-kanalen navnet “muen shakai” (et samfund uden bånd) – et navn, der siden er blevet til et begreb i den japanske debat.

Fup i de danske artikler PÅSTAND: Dræbt under seks ton pornoblade

Nej, han døde af hjerteanfald, og der er ikke belæg for at sige, at han lå begravet under de mange blade. PÅSTAND: Playboy-magasiner får skylden for dødsfald

Nej, det pågældende blad nævnes ikke. Billeder, der angiveligt er taget i mandens lejlighed, viser dog Playboy-blade. PÅSTAND: Han var 50 år

Nej, den oprindelige kilde siger, at han var i 50’erne. PÅSTAND: Han lå død i seks måneder, før han blev fundet

Nej, han lå død i omkring en måned. PÅSTAND: Den afdøde var tidligere bilproducent

Nej, han arbejdede for en bilproducent

Svært at finde kilden til de “alternative fakta”

Hvornår og hvem, der har strammet historien med flere ”sensationelle” fakta, er uklart. Både de danske og internationale udgaver er blevet bragt flere dage efter, hændelsen første gang blev omtalt i Japan, og da medierne citerer hinanden på kryds og tværs, er det umiddelbart svært at finde tilbage til den person eller det medie, der har tilføjet de falske oplysninger. Der er dog et enkelt – omend ringe dokumenteret – spor, der peger på Asia Wire som den mulige skyldige. Mediets artikel er ledsaget af billeder, der ikke har en kildeangivelse. Men præcis samme billeder finder vi i Nikkan Spa!’s artikel, der er udgivet flere dage, før Asia Wires omtale af historien.

Hvis det er rigtigt, at Asia Wire er ophavsmand til den forvanskede historie, så er BT det danske medie, der er tættest på at citere den ”rigtige” kilde til den fordrejede historie. Der er dog nu et nyt problem. Den artikel, som vi i skrivende stund finder på Asia Wires hjemmeside, er dateret den 6. marts – både hvad angår oprindeligt udgivelsestidspunkt og senere tidspunkt for opdatering af artiklen, mens BTs artikel er udgivet den 3. marts.

De fire danske artikler

Mens det i alle fire danske artikler indledningsvis konkluderes, at manden blev knust ihjel af nedfaldne pornoblade, så slår de nederst i artiklerne alligevel tvivl om dødsårsagen.

”Det er dog uklart, om manden døde af at blive fanget under pornosamlingen, eller om han døde af noget andet,” skriver blandt andet BT.

Al faglighed smidt over bord

Professor og leder af journalistuddannelsen ved Roskilde Universitet, Mark Ørsten, mener, at BT, Metroxpress, Dagens.dk og Ekstra Bladet i dette tilfælde har set stort på de almene journalistiske færdigheder i kampen om læsernes gunst.

“Alle fire medier er faldet for en sjov historie, som ikke mindst egner sig til nettet, hvor den slags ’skøre’ historier typisk giver mange klik. Men i jagten på klik har de glemt helt basale journalistiske færdigheder og krav, nemlig at undersøge om historien overhovedet holder,” siger Mark Ørsten til Tjekdet.

Han henviser til, at havde de fire medier overholdt branchens fælles citatregler, så ville de fire artikler næppe være endt hos læserne.

“Danske Medier har faktisk indført en række citatregler, som de fleste nyhedsmedier har sluttet op omkring. Her fremgår det, at det er godt at citere originalartiklen og eventuelt linke til den. Det vil sige, at de faktisk burde have tjekket, hvor historien kom fra til at begynde med. Og når det er en god ide, er det jo, fordi så kan man bedre vurdere om historien holder, hvilke informationer den bygger på osv.,” siger Mark Ørsten.

Ifølge Mark Ørsten er det ikke alene problematisk, at ingen af de fire artikler har henvist til originalartiklen. Deres valg af kilder er i sig selv et problem.

“Det er en fejl, at de overhovedet bruger nogle af disse nyhedsmedier og websteder som kilder. Medier som Daily Mail og New York Post er ikke kendt som særligt troværdige, og at citere fra et website, der slet ikke er et nyhedsmedie (The Lad Bibel red), er en endnu dårligere ide,” lyder det fra Mark Ørsten.

Han fremhæver, at det endda er ekstra ærgerligt, at den ’skøre’ historie faktisk gemmer på en samfundsrelevant historie, der har fokus på ensomhed og ikke pornoblade.