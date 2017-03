Begrebet ‘falske nyheder’ er mindst 125 år gammelt

For et år siden optrådte ordet ‘falske’ sjældent foran nyheder i den offentlige debat. Men særligt efter præsidentvalget i USA sidste år følges de to ord nu ofte ad. Det giver måske indtrykket af, at ‘falske nyheder’ er et nyt begreb, men faktisk kan det spores over 100 år tilbage i tiden.

Ifølge tal over Google-søgninger fra Google Analytics steg interessen for ‘fake news’ markant, lige efter Donald Trump var blevet valgt til at overtage præsidentembedet i USA 8. november 2016.

Selvom der først er gået inflation i begrebet ‘falske nyheder’ inden for det seneste halve år, er det faktisk ikke nyt. Ifølge den amerikanske ordbogstjeneste Merriam Webster har begrebet faktisk mindst end 125 år på bagen. Det skriver det amerikanske medie Huffington Post.

Eksempler fra aviser i 1890erne Kilde: Merriam Webster

Merriam Webster har fundet flere eksempler på, at begrebet var udbredt i amerikanske medier allerede i 1890’erne. Inden da har falske nyheder givet også eksisteret, men hvad blev det så kaldt?

Ordet ‘fake’ har først vundet indpas i det engelske sprog i slutningen af det 18. århundrede. Før det har man brugt forskellige begreber til at beskrive, når man mente, at avisernes historier var løgnagtige. Ifølge Merriam Webster har det være mest udbredt at omtale fænomenet som ‘false news’, der på dansk også kan oversættes som ‘falske nyheder’.

Selvom vendingen ‘fake news’ optræder overalt hele tiden, er der ifølge Merriam Webster ingen udsigt til, at det bliver et fast begreb i ordbogsøjemed. Det skyldes, at de to ord i sig selv er lette at forstå, og at betydningen af kombinationen af dem er simpel og selvforklarende.