Bibliotekerne vil lære danskerne at være kildekritiske

Den deltagende demokratiske medborger har derfor brug for viden og redskaber til at kunne gennemskue for eksempel falske nyheder, mener Danmarks Biblioteksforening. Derfor vil foreningen nu udvikle guides på papir og video.

Michel Steen-Hansen, der er formand for foreningen, peger på, at falske nyheder ind i mellem slipper igennem mediernes filtre og deles ukritisk på de sociale medier. Og mange opfatter pressen som ”den fjerde statsmagt”, der kan afsløre de falske nyheder. Samtidig er disciplinen ’faktatjek’ i de seneste år blevet mere og mere udbredt. Men der skal mere til.

Bibliotekerne laver kildekritisk plakat

”Det handler om, at det enkelte menneske selv skal lære at gennemskue, om en nyhed er falsk. Udfordringen er jo, at nyhedsstrømmen går stadig stærkere, og også i medieverdenen er der en tendens til, at det væsentligste nyhedskriterium er at udkomme først. Ud fra devisen ’del eller dø’ er det ikke altid kildekritik og tjek af fakta, der kommer først for hverken borgere, politikere eller journalister,” siger Michel Steen-Hansen i en pressemeddelelse som årsagen til, at foreningen ser bibliotekerne i en væsentlig rolle som formidler af viden og redskaber til selv at kunne gennemskue de falske nyheder.

Biblioteksforeningen har taget det første skridt og udarbejdet guiden ”Sådan spotter du Fake News”, der er lavet i plakatformat. De næste skridt er blandt andet at lave Facebookvideoer om kildekritik, og så skal landets biblioteker lave kurser og andre lokale aktiviteter til både skoler, uddannelsesinstitutioner og alle andre, der har behov for at kunne spotte de falske nyheder.

Pierre Collignon, der er tidligere chefredaktør på Jyllands-Posten, og som snart indleder et forskningsprojekt ved Syddansk Universitet i fake news og stærkt holdningsprægede medier, mener, at bibliotekernes indsats er en god idé.

”Overordnet set lyder det som en rigtig god ide. Jeg tror på, at digital dannelse af både børn, unge og ældres læring af, hvordan man skal vurdere kilder, som man ser på især sociale medier, er en del af løsningen i forhold til den her udfordring, så vi bliver mere kritiske som netbrugere, i forhold til det der lander i vores nyhedsfeed,” siger Pierre Collignon til Politiken.

Plakaten om kildekritik kan rekvireres hos Danmarks Biblioteksforenings sekretariat via mhl@db.dk. Tre eksemplarer af plakaten koster 250 kr. ekskl. moms.