Bliver kun bachelorer ramt af uddannelsesloftet?

“Reglerne om dobbeltuddannelse træder i kraft, hvis du har taget en bacheloruddannelse”, sagde uddannelsesordfører for Venstre Jakob Engel-Schmidt til DR2 Dagen 31. januar.

De regler om dobbeltuddannelse – også kendt som uddannelsesloftet – han taler om betyder, at hvis man har taget en uddannelse, kan man ikke tage endnu en på tilsvarende eller lavere niveau. Har man en bachelor, kan man altså kun tage en kandidat efterfølgende – medmindre man venter til seks år efter, man har afsluttet den første uddannelse.

Jakob Engel-Schmidt mener, at reglerne kun gælder bachelorer, men DR2-programmet Detektor har set nærmere på sagen og fundet frem til, at det ikke er rigtigt. Uddannelsesloftet omfatter alle uddannelser, der ligger under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og dermed også erhvervsakademiuddannelserne, der altså ikke er bacheloruddannelser. Er man uddannet byggetekniker, der er en erhvervsakademiuddannelse, kan man ikke også, medmindre man venter seks år, uddanne sig til kort- og landmålingstekniker.

Over for Detektor erkender Jakob Engel-Schmidt også, at han fik formuleret sig forkert om reglerne for dobbeltuddannelse. Og han er ikke den eneste. Detektor har også faktatjekket Radikales uddannelsesordfører inden for selv samme emne.

