Bofællesskaber skal afbøde ældrebomben

Ældre i bofællesskaber er både gladere, mere selvhjulpne og billigere for kommunerne end ældre i andre typer boliger, viser ny analyse. Der kan derfor være et stort samfundsøkonomisk potentiale ved seniorbofællesskaber, når op mod hver fjerde dansker inden længe er over 65 år.