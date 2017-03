Bombe under pensionssystemet: Drop pensionsindbetalingen og hold ferie

Nu kan hundredtusinder af danskere holde en måneds mere ferie om året, hvis de har mindre end fem år til pension, som konsekvens af nye overenskomster. For mange er det endda helt gratis, for pensionsindbetalinger i de sidste arbejdsår er alligevel ofte en underskudsforretning. Ekspert og tidligere minister slår alarm over forholdene, mens beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen lover snarlig pensionsreform.