Borgmesteren: Det offentlige er grøn vækstmotor

”Det, man skal gøre sig klart, er, at det er det langsigtede perspektiv, der er vigtigt her. Det er os – den offentlige sektor – der politisk skal sikre tålmodige penge til de grønne investeringer, der er nødvendige. Det synes jeg er et vigtigt budskab. Rapporten dokumenterer, at den model har virket indtil nu.”

Sådan siger borgmester i Albertslund Steen Christiansen om den nye rapport ’Grøn vækst i Danmark og Greater Copenhagen’, der er udarbejdet af Damvad for Gate 21, og som præsenteres i dag på Christiansborg:

”Min konklusion på rapporten er, at det at have en pick the winner-strategi giver rigtig god mening på det område her,” understreger han.

Med ’pick the winner’ mener Steen Christiansen, at den offentlige sektor, f.eks. inden for forsyningssektoren, bliver nødt til at træffe nogle langsigtede valg med hensyn til, hvilke energiteknologier den vil satse på. Netop den tilgang, mener han, er en stor del af forklaringen på, at Danmark i det hele taget har de styrkeområder inden for grøn energi, som rapporten kortlægger.

”Vi har været meget dygtige til at skabe et sammenhængende energisystem i kølvandet på energikrisen i starten af 1970’erne. Vi har også haft en klar politisk tilgang til at regulere det her område og stillet krav til energieffektivitet på mange niveauer. Dermed har vi bidraget til at skabe udvikling og kritisk masse for disse teknologier,” siger Steen Christiansen.

Kommunen er testlaboratorium

Hans opskrift på at indfri det grønne vækstpotentiale, som Damvad-rapporten peger på, er at skrue op for samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor i forhold til at udvikle nye bæredygtige byløsninger. Den medicin har han som borgmester selv taget, og han mener, at byudviklingen i Albertslund er et godt eksempel på, at den virker.

Konkret fremhæver han to store grønne anlægsprojekter, som i øjeblikket er i fuld gang i Albertslund Kommune. Det ene er udskiftningen af det eksisterende fjernvarmesystem, der i dag dækker 97 pct. af alle husstande i kommunen, til et mere miljø- og energivenligt lavtemperatur-fjernvarmesystem, som skal være implementeret i 2026.

Det andet projekt er udskiftningen af samtlige lysarmaturer på gader og stræder i Albertslund til LED-belysning, hvilket kræver langt mindre energi og er lettere og billigere at drive og vedligeholde. I forhold til sidstnævnte er kommunen testlaboratorium for 30 firmaer, som tester og demonstrerer bæredygtige lysløsninger over en 13 km lang strækning.

”Det er eksempler på, hvordan vi bruger Albertslund til at skabe nye, grønne løsninger, samtidig med at byen får bedre, mere miljøvenlig fjernvarme og belysning og ikke mindst bedre komfort i boliger og byrum. Så det hænger rigtig godt sammen,” siger Steen Christiansen og fortsætter:

”Alene det, at vi foretager så gennemgribende projekter, gør, at vi har behov for at trække på ressourcer, viden og knowhow uden for vores system. Det giver arbejde til førende danske firmaer. De bidrager med deres ekspertise, men får også mulighed for at udbygge deres viden og ekspertise.”

