Chefredaktør: Medierne og læserne har et fælles ansvar for at stoppe misinformation

Løgne, fordrejninger og propaganda har bedre mulighed for at sprede sig end nogensinde, mener chefredaktør for netmediet Zetland, Lea Korsgaard. Hun har derfor kastet sig over tasterne og skrevet minibogen ”Den der råber lyver”, der karakteriserer sig selv som en ”manual til mediebrugeren i løgnens tidsalder”.

Her giver hun blandt andet sine bud på, hvordan man ikke bare gennemskuer for eksempel en falsk nyhed eller påstand, men også hvordan mediebrugeren og medierne kan være med til at bekæmpe tidens løgne og højne debatkulturen. Det er i høj grad mediebrugerne, der er med til at skabe efterspørgslen på løgne og på den måde påvirke mediernes prioriteringer – og det skal bogen også gøre op med.

”Budskabet er i virkeligheden, at du med din opmærksomhed er med til at afgøre, hvilken information, der får plads og, hvilken der ikke får plads. Det du vælger at kigge på, klikke på, at bruge tid til – det er det, som bliver prioriteret. Opmærksomhed er måske det mest kostbare, vi har som mennesker. Så hvis vi vil misinformation, fake news og løgnene til livs, så skal vi bruge vores opmærksomhed så kløgtigt som muligt,” siger Lea Korsgaard til Berlingske.

Skal journalistikken bidrage til at bekæmpe tidens boom af løgne og misinformation, har den stærkt brug for hjælp. Fra alle dem, der bruger journalistik, og som mener, den er for vigtig til bare at overlade journalisterne, skriver Zetland blandt andet i en introduktion til bogen.

Bogen udkommer den 22. maj og er kommet til i et samarbejde mellem Zetland, Lindhardt og Ringhof, Danmarks Biblioteksforening, Frirummet, Specialtrykkeriet Arco og TrygFonden.

Bogen, der vil blive stillet gratis til rådighed, trykkes i et oplag på 19.000 og bliver delt ud på en stribe biblioteker, højskoler, efterskoler, friskoler og på Folkemødet. Desuden vil den kunne hentes som e-bog og lydbog.