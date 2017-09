Danmark rutsjer ned ad iværksætter-ranglisten

Helt overordnet klarer Danmark det stadig ganske godt som iværksætternation, når man måler på hele det danske iværksættermiljø i et globalt perspektiv.

Ifølge 2017-udgaven af Global Entrepreneurship Index (GEI), som bygger på data for 14 forskellige parametre, indtager Danmark en samlet femteplads med en GEI-score på 74,1 pct. blandt de 137 lande, som er kortlagt. Se figur 1 og 2.

Vi er tilmed nr. 1 i verden, når det gælder parameteret for ’iværksætterfærdigheder’, som dækker over alt fra startup-muligheder, adgang til ny teknologi, menneskelige kompetencer og konkurrenceevne. Med andre ord er der herhjemme gode vilkår for at starte virksomheder, og desuden står Danmark stærkt i forhold til hurtigt at inddrage ny teknologi og adgang til menneskelig kapital og talent.

Men dykker man ned i de 14 parametre, som danner grundlaget for den samlede kortlægning af iværksætterøkosystemerne i de 137 lande, er vi dog rykket en plads ned. Og Danmark klarer sig forholdsvis ringe, når det gælder sammenhængen mellem evnen til at skabe digitale virksomheder og BNP.

Her halter vi bagefter både USA, Canada, Israel, Estland og Storbritannien. Vurderingen er endda, at Danmark sammen med Holland og Sverige vil opnå en endnu lavere GEI-score i fremtiden, hvis der ikke fokuseres yderligere på innovation inden for de digitale områder. Gør vi ikke noget, så rykker vi altså yderligere tilbage.

Tendensen hænger sammen med, at Danmark scorer lavt på parameteret ’høj vækst’, der måler en kombination af forventninger til fremtiden, risikovillig venturekapital og virksomheders muligheder for at efterleve deres forretningsstrategi.

USA er bedste iværksætternation

Det er samtidig Global Entrepeneurship and Development Institutes vurdering, at hvis ellers Danmark er i stand til at øge den samlede score på Global Entrepreneurship Index med blot 10 pct., ville det give en stigning i vores BNP på 41,77 mia. dollar – svarende til ca. 265 mia. kr.

Ser man på det samlede indeks, så fastholder USA sin dukseplads, som så mange gange før. Derefter følger Schweiz, som overrasker med et gevaldigt hop fra en ottendeplads i 2016.

Fremgangen skyldes flere centrale faktorer. Blandt andet klarer Schweiz sig nu langt bedre på det såkaldte aspirationsindeks med meget stærke resultater i højvækstvirksomheder og inden for produkt- og procesinnovation. Derudover er Sverige rykket frem til en fjerdeplads og har altså overhalet Danmark.

Danmark i top på 6 parametre

Værd at bemærke er det, at Danmark faktisk i 2008 lå helt i top med en rekordhøj GEI-score på 84,6 pct. I årene efter raslede vi dog ned ad listen og endte med en score på 72,5 pct. i 2014 svarende til en tilbagegang på godt 14 pct. på mindre end et halvt årti.

Danmarks tilbagegang betegnes i øvrigt som “den største nedtur”, som Global Entrepreneurship Index nogensinde har observeret for en af de ti højest rangerede nationer i verden. Året efter i 2015 fortsatte nedturen, hvor Danmark endte med en score på 71,4 pct.

Resultatet for 2017 er en anelse over de værste målinger i nyere tid, men med en advarsel om, at Danmark ikke står så stærkt rustet, som vi kunne.

Sværere at starte virksomhed i Danmark I Verdensbankens årlige opgørelse ‘Doing Business 2017’ er Danmark gået tilbage på stort set alle parametre. Baseret på de 10 parametre, som indgår i opgørelsen, ligger vi dog samlet set på en 3. plads. Men bemærk, at indekset ikke siger noget om, hvorvidt det er en god investering at starte virksomhed i Danmark, ligesom det hverken inkluderer løn- eller kapitalomkostninger. Danmark ligger tillige ringe, når det gælder håndtering af kontrakter. Kilde: Verdensbanken.



Under 50 pct. lever mere end 5 år Andelen af iværksættervirksomheder udgør knap 10 pct. af det samlede virksomhedslandskab herhjemme. Det er hverken en speciel høj eller lav andel sammenlignet med andre lande, og det samme gælder for danske virksomheders overlevelsesrate fem år efter, at de blev etableret. Blandt alle nystartede virksomheder i 2009 var færre end 50 pct. stadig aktive 5 år senere. Dermed ligger Danmark midt i det europæiske landskab på begge parametre. Kilde: Fonden for Entreprenørskab.



Langt færre iværksættere Antallet af iværksættervirksomheder i Danmark nåede i 2007 op på godt 24.400. Så kom finanskrisen og antallet af iværksættere faldt kraftigt på få år. Efterfølgende er det ikke lykkedes at komme op på tidligere tiders niveau, viser tal fra Danmarks Statistisk Iværksætterdatabase. Bunden blev nået i 2009 med godt 16.000 iværksættervirksomheder. Danmarks Statistik har kun målt til og med 2014, hvor antallet sneg sig op på godt 19.000 – altså nogenlunde samme antal som i både 2001 og 2004. Kilde: Danmarks Statistik.