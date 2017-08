Danske NATO-soldater får undervisning i at tackle misinformation

Bliver udsendte danske soldater ramt af beskyldninger om for eksempel voldtægt af indbyggere i det område, hvor de er udstationeret, skal soldaterne vide, hvordan de kan håndtere en sådan situation. Initiativet kommer i forbindelse med, at 200 soldater skal indgå i en del af NATO-styrken i Estland om et halvt år.

”Det er en helt ny verden. Det skal de danske soldater jo været ekstremt opmærksomme på. Derfor har jeg aftalt med Forsvaret, at de soldater, der skal sendes afsted i januar måned, bliver orienteret og undervist i, hvad de skal gøre for at beskytte sig,” siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) til DR.

Behovet for undervisning i en sådan situation kommer af, at tyske soldater, der er udstationeret i Litauen, i februar blev ofre for en falsk nyhed. Litauiske politikere og medier modtog en e-mail, hvoraf det fremgik, at tyske soldater i det baltiske land havde voldtaget en mindreårig litauisk pige. Men såvel tyske som litauiske myndigheder afviste beskyldningen.

I e-mailen fremgik det, at de tyske soldaters overfald mod den unge litauer havde fundet sted den 9. februar i Jonava, der er den niende største by i Litauen. Byen ligger kun ti minutters kørsel fra byen Rukla, hvor de tyske soldater befandt sig.

NATO beskyldte Rusland for at stå bag den falske nyhed om de tyske soldaters angivelige voldtægt. Og forsvarsalliancen oplyste, at man forventede flere af den slags falske beskyldninger i fremtiden mod medlemslandenes udstationerede soldater.

Derfor vil Claus Hjort Frederiksen give de danske soldater værktøjer til at modstå misinformation.

”Man kan meget nemt tænke sig, at de kan blive udsat for intimidering og falske rygter,” siger forsvarsministeren.

Både NATO og EU er bekymret for, hvad de mener, er Ruslands forsøg på at bruge tv og internettet til at sprede falske nyheder. Men Rusland har afvist at stå bag nogen form for cyberkrig mod vestlige landes regeringer eller institutioner.

Udover at de danske soldater får undervisning og gode råd til, hvordan de skal gebærde sig i Estland, vil Forsvaret også skabe et beredskab af en art, der skal beskytte soldaterne og Forsvaret som sådan for misinformationen.

”Det er klart, at Forsvaret skal udvikle nogle procedure og noget hjælp til at overvåge det her, siger Claus Hjort Frederiksen til DR.