Danskerne elsker sodavand fra Tyskland

Selv om der siden 2014 ikke har været afgift på sodavand i Danmark, er det alligevel den vare, der oftest står øverst på danskernes huskeseddel, når de tager til Tyskland for at købe ind. I en spørgeundersøgelse for Dansk Erhverv svarer hele 82. pct. af de danskere, der vil til Tyskland for at handle, at de vil købe sodavand. Det er lidt flere end dem, der vil shoppe slik og chokolade.

Ser man alene på priserne, giver det da også god mening at købe sine sodavand syd for grænsen.

I SuperBrugsen koster en ramme med 24 dåser Coca-Cola 80 kroner, mens man hos Fleggaard syd for Kruså kan få tre rammer for 170 kr. Det giver en stykpris i Danmark på 3,33 kr., mens den i Tyskland er 2,36 kr. Vælger man at foretage sit sodavandsindkøb syd for grænsen, er det altså lige før, at den sidste ramme er ’gratis’.

Det er ellers præcis den samme Coca-Cola, de to kæder sælger. Marketingchef Tonni Nielsen fra Fleggaard oplyser, at deres Coca-Cola er tappet af Carlsberg i Fredericia, hvor også coladåserne i SuperBrugsen kommer fra. Alt taler derfor for, at de to kæder køber colaerne til samme pris.

Når man skal forstå, hvorfor Fleggaard kan sælge colaer billigere, end SuperBrugsen kan i Danmark, handler det hverken om afgifter eller om forskelle i produktionspris.

Til gengæld er der store forskelle på lønningerne i de to lande og på momsen, og så handler det også om en emballageafgift og endelig om panten. Se figur 1.

Sodavand billigst i Tyskland Grænsehandelsbutikker kan sælge en dåsecola til 2,36 kr., mens en tilsvarende dåse i Danmark koster 3,33 kr. Højere omkostninger, højere moms, emballageafgift og pant udgør forskellen. Kilde: Skat samt tilbudsaviser fra Brugsen og Fleggaard, uge 33.



Løn og andre omkostninger. Det generelle lønniveau i Tyskland ligger ifølge OECD’s lønstatistikker omkring 10 pct. under lønniveauet i Danmark. Lønnens andel af de samlede omkostninger er dermed højere i Danmark end i Tyskland. Det kan være med til at forklare, hvorfor en cola er 97 øre billigere i Fleggaard, end den er i Brugsen.

Moms. Ud over forskellene i lønomkostninger er momsen i Danmark på 25 pct., mens Tyskland har en særlig lav moms på blot 7 pct. på alle fødevarer.

Emballageafgift. Oven i det hele er der emballageafgiften, der ifølge Skat er på ca. 10 øre pr. dåse. Den afgift findes ikke i Tyskland.

Pant. Køber man sine colaer i f.eks. Brugsen, skal man lægge panten oven i prisen. Det skal man normalt også i Tyskland, men i grænsehandelsbutikkerne i Slesvig-Holsten kan man udfylde en eksporterklæring, hvorefter man slipper for at betale tysk pant.

I 2015 indgik Danmark og Tyskland og Slesvig-Holsten en grænsehandelsaftale, som skulle sikre en pantordning på alle dåser, uanset oprindelse. Aftalen er dog udsat og vil tidligst træde i kraft ved udgangen af 2019.

Når man har købt sin cola og betalt sin pant i Danmark, er hver dåse 1,97 kr. dyrere, end hvis man købte den syd for grænsen.

LÆS OGSÅ: Lavere priser og gamle vaner driver grænsehandel