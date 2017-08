Mange danskere tror kriminaliteten er værre end den er

Der er stor forskel på den virkelige udvikling i kriminaliteten og danskernes opfattelse af samme.

Ser man på forskellige typer kriminalitet som for eksempel antallet af anmeldte røverier, indbrud og ungdomskriminalitet i perioden 2011-2015, er der sket et fald. Alligevel tror mellem 74 procent og 85 procent af danskerne, at der er sket flere eller det samme antal forbrydelser i 2015 sammenlignet med 2011, viser en ny rapport.

Om undersøgelsen I alt 1.656 repræsentativt udvalgte personer er blevet spurgt. 922 personer gennemførte spørgeskemaet. 734 personer svarede ikke på spørgeskemaet. Svarprocenten lå på 56 procent.

Rapporten, der er blevet offentliggjort i denne uge, er udarbejdet af Justitsministeriets Forskningskontor, og den er baseret på en spørgeskemaundersøgelse indsamlet i samarbejde med Danmarks Statistik i oktober 2016.

Indbrud og røverier som eksempler

I undersøgelsen bliver danskerne spurgt indtil deres opfattelse af udviklingen inden for seks forskellige typer kriminalitet. Lad os kigge nærmere på to eksempler. Når det kommer til udviklingen i indbrud og røverier, overvurderer mange, hvordan det er gået fra 2011-2015.

Ser vi først og fremmest på indbrud, både i private hjem, men også indbrud i forretninger og virksomheder, er der sket et fald i begge kategorier. Antallet af indbrud i private hjem er i perioden faldet med 27 procent, mens antallet af indbrud i forretninger er faldet med hele 38 procent. Alligevel svarer 81 procent af danskerne, at de tror, der er sket flere eller det samme antal indbrud i 2015 i forhold til de fem foregående år.

Antallet af anmeldte indbrud i beboelser, forretninger og virksomheder, 2011-2015 Kilde: Danmarks Statistik og Justitsministeriets Forskningskontor.

Også når det kommer til røverier, tror danskerne, at udviklingen i 2015 var langt værre end de foregående år. I 2011 var der cirka 3.200 anmeldelser af røverier, og det var faldet til cirka 2.000 anmeldelser fem år senere, altså et fald på 17 procent. Alligevel tror 80 procent af danskerne i undersøgelsen, at der er sket flere eller det samme antal røverier i 2015 i forhold til 2011.

Antallet af anmeldte røverier, 2011-2015 Kilde: Danmarks Statistik og Justitsministeriets Forskningskontor.

Justitsministeriets Forskningskontor har også set nærmere på, om der er forskel på, hvordan mænd og kvinder vurderer udviklingen. Ministeriets analytikere konkluderer, at kvinderne er mere skeptiske end mændene i deres vurdering af udviklingen. Besvarelserne viser nemlig, at gennemsnitligt 10 procent flere kvinder end mænd tror, at der er sket flere eller mange flere forbrydelser i 2015 i forhold til 2011.

Hele rapporten kan læses her.