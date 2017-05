Danskerne går foran politikerne om forebyggelse

Danskerne er klar til at stramme markant op, når det handler om at styrke forebyggelse på sundhedsområdet.

Mens store dele af de politiske partier tøver med at tage det tunge skyts i brug, er danskerne langt mere indstillede på at lave forbud, hæve afgifter og indføre hårdere straffe – især når det handler om at få børn og unge til at droppe rygning og skære ned på alkoholen.

Det var et af de gennemgående budskaber på en konference om forebyggelse, som Mandag Morgen sammen med Trygfonden afholdt i København mandag.

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S) er fortaler for at lave en stor og ambitiøs national handlingsplan for forebyggelse.

”Vi skal ikke undervurdere den positive tilgang, som langt den største del af befolkningen har til forebyggelse. Vi skal tale op til fyrsten og ikke ned til stodderen. Når det drejer sig om rygning og alkohol, må vi koldt og kynisk sige, at det skal være dyrt og besværligt uden at være formynderisk, for det bryder danskerne sig ikke om,” som Bent Hansen udtrykte det på konferencen.

Rapport kan blive løftestang

Anledningen er den nye rapport ”Mellem broccoli og bajere – forebyggelse ifølge danskerne”, som tager temperaturen på danskernes holdning til forebyggelse på sundhedsområdet. Den er baseret på svar fra over 5.000 personer og har særligt fokus på rygning og alkohol.

Undersøgelsen giver et solidt indblik i, hvor der er sprækker og åbne døre blandt vælgerne til at stramme skruen, og hvor danskerne smækker døren i for yderligere regulering.

”Danskerne er forud for politikerne. Jeg kommer til at bruge rapporten som en kæmpe løftestang, når det f.eks. handler om rygning blandt unge,” lød det fra sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) fra Københavns Kommune.

Undersøgelsen viser bl.a., at hele 85 pct. af danskerne støtter regeringens mål om en røgfri generation i 2030, så ingen børn og unge ryger til den tid. To ud af tre danskere vil forbyde rygning på legepladser og i biler, hvis der er børn med som passagerer.

Et stort flertal af danskere på tværs af samtlige politiske partier går også ind for strengere kontrol med butikker, der sælger tobak og alkohol, og hårdere straffe, hvis de bryder reglerne. Og så vil danskerne have skoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser til at påtage sig et særligt ansvar for at forebygge rygning og for meget alkohol blandt de unge.

”Borgerne efterspørger, at nogen skaber rammer om deres sundhed. Vi skal udnytte denne åbne dør,” sagde professor ved Københavns Universitet Bente Klarlund Pedersen på konferencen.

Alkohol er en anden snak

Det er 3. gang på 10 år, at Mandag Morgen og Trygfonden laver denne form for forebyggelsesrapporter. På denne måde giver den også et indblik i, hvordan danskerne har ændret opfattelse over tid.

Mens der blandt danskerne er stigende opbakning til at stramme kursen om rygning, så er det anderledes med alkohol. Vores forståelse for, at folk siger nej til alkohol, er blevet mindre med årene.

Omkring 10 pct. af danskerne mener således ikke, at det er en acceptabel begrundelse for et “nej tak”, at man er gravid eller skal køre bil. Og kun godt halvdelen af danskerne føler, at det er bredt accepteret at sige nej tak til alkohol, hvis vi ganske enkelt ikke har lyst til at drikke eller på grund af vores religion.

De tal ryster direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

”Det er meget bekymrende, hvor lidt accepteret det er at sige nej til alkohol. Og det er rystende, at næsten 50 pct. ikke synes, at religion er en acceptabel undskyldning,” siger Søren Brostrøm.

Han glædes dog over, at der er opbakning til at slå ned på rygningen.

”Der er ingen tvivl om, at jeg gerne ønsker stramninger af rygelovgivningen i Danmark og højere afgifter på tobak. For vi ved, at det virker.”