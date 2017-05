Vi ved ikke, om der er 5, 117 eller 320 rige med formuer i skattely

“De rigeste 320 familier i Danmark skjuler 60 milliarder i skattely.” Citat: DR.dk 29. maj. 2017. Tallet på 320 familier er et usikkert skøn baseret på matematiske udregninger. Vi ved derfor ikke, hvem eller hvor mange af dem, der har skjult penge i skattely.

“De 320 rigeste familier i Danmark skjuler 60 milliarder i skattely,” kunne DR Nyheder fortælle tidligt mandag morgen.

Konklusionen drager DR på baggrund af en ny rapport, hvori tre forskere med afsæt i lækkede oplysninger fra banker i Schweiz og skatteoplysninger fra Danmark, Norge og Sverige, har regnet på hvor mange, der har penge i skattely.

Diverse politikere, debattører og andre Twitter-brugere var hurtige til at fange nyheden og skælde ud på Danmarks rigeste familier.

Samme familier som år efter år inviteres til hofbal hos dronningen. Elitens kriminalitet er oftest konsekvensløs https://t.co/QmI9ssdNlR — Pelle Dragsted (@pelledragsted) May 29, 2017

Wow😳. Er det i øvrigt ikke nogle af de samme familier, VKLA og DF vil give massive lettelser i arveafgiften? #dkpol https://t.co/1soMMGkOh2 — Jesper Petersen (@Jesper_Pet) May 29, 2017

Men faktisk står der ingen steder i rapporten, at de rigeste 320 danske familier snyder den danske stat for 60 milliarder skattekroner. Resultaterne i rapporten er baseret på teoretiske og statistiske beregninger ud fra et mindre talmateriale og ikke baseret på stålfast fakta.

Det, forskerne bag rapporten når frem til, er, at når man ser på lækket af kontooplysninger fra den multinationale bank HSBC – det læk, der populært kaldes Swiss Leaks – er der flest blandt de 0,01 procent rigeste i den danske, norske og svenske befolkning sammenlagt, der har penge i skattely.

Men hvor kommer så oplysningen fra om, at det lige netop er de 320 rigeste familier, der har 60 milliarder kroner i skattely? Det har overordnet krævet to omregninger.

1. Oplysningerne fra HSBC-lækket er kun en lille del af det samlede omfang af formuer i skattely. Forskerne har antaget, at HSBC på tidspunktet for lækket havde to procent af markedet for de lyssky formueanbringelser. Så for at give et samlet billede af omfanget af skattely har forskerne derfor skaleret resultatet af deres beregninger op. En sådan opskalering er uundgåeligt behæftet med usikkerheder.

2. Derudover er resultatet, for at hjælpe den danske presse med forståelsen, blevet oversat fra skandinaviske til danske forhold. Her svarer de 0,01 procent rigeste til de 320 rigeste familier, og de har som samlet gruppe 60 milliarder kroner i skattely. Men det betyder på ingen måde, at alle de 320 rigeste familier i Danmark laver skatteunddragelse.

“Det er ikke det samme som at sige, at alle de rigeste familier har penge i skattely, for det har de helt sikkert ikke. Det er et skøn for den formue, som hele gruppen samlet set har i skattely,” forklarer Niels Johannesen, der er lektor i økonomi ved Københavns Universitet og er en af de tre ophavsmænd bag rapporten.

Vi ved altså principielt ikke, om det drejer sig om 360 familier, eller om det reelt ‘kun’ er for eksempel 10 familier, der har alle 60 milliarder kroner i skattely, mens de resterende 310 holder stien ren.

“Vi kan ikke pege på nogen bestemt familie. Men det er skøn for omfanget af unddragelse, der foregår helt oppe i toppen af Danmark. Det er vores bedste skøn, selvom processen med omregningen fra at se på Skandinavien samlet til kun at se på Danmark også inkluderer noget usikkerhed, som ikke helt er blevet italesat i medierne,” forklarer Niels Johannsen.

Forskerne beskæftiger sig alene i rapporten alene med beregninger på baggrund af tal. Det siger altså intet om hverken navngivne familier eller personer, men handler alene om statistik.

Ifølge Niels Johannesen ville det ikke have været muligt at lave et studie kun for Danmark, fordi Swiss Leaks indeholder meget få data, der berører danskere.