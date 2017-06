Debat om sygehusene er fyldt med fejl

I den seneste tid har man hørt mangt og meget om store faglige og økonomiske udfordringer i det danske sygehusvæsen. Professor i Folkesundhed Signild Vallgårda fra Københavns Universitet fik imidlertid nok og skrev den 23. maj et debatindlæg på Altinget.dk, hvor hun blandt andet skriver, at forestillingen om de dårlige forhold i sundhedsvæsenet er forkert. Det står ikke så grelt til, som hun formulerer det.

Indlægget fik Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, og formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, til også at fare i blækhuset. De afviser, at man bør skrue ned for bekymringerne, for “sygehusene i dag er nødlidende,” som de skriver.

Signild Vallgårdas skriver i sit indlæg på Altinget.dk, at antallet af kontakter i sundhedsvæsenet er vokset med 7,5 procent fra 2009 til 2014, hvor antallet af ansatte læger og sygeplejersker i samme periode er steget med henholdsvis 10 og 14 procent. Det giver således “ikke mening at tale at tale om nedskæringer eller besparelser,” skriver hun i sit indlæg, da der faktisk er tilført flere midler, end arbejdsbyrden er vokset.

Men den konklusion er Andreas Rudkjøbing og Grete Christensen ikke enige i. De afviser Signild Vallgårdas tal. De henviser i stedet til Sundhedsdatastyrelsens opgørelser, der viser, at væksten i patientkontakter er helt oppe på 26,4 procent for samme periode. Tallet er altså langt højere end de 7,5 procent, som Signild Vallgårda skriver.

Derudover mener de ikke, at det er relevant kun at sammenholde væksten i antallet af opgaver med antallet af læger og sygeplejersker. Man må se på det samlede sundhedsfaglige personale, som fra 2009 til 2014 kun voksede med fire procent. Ifølge Sundhedsdatastyrelsens tal er “antallet af ansatte på sygehusene ikke steget mere end aktiviteten,” skriver de to formænd.

Ekspert: Upræcise tal fra begge parter

Og så kunne man tro, at den ged var barberet. Men begge parter fejlslutter deres argumentation, siger Kjeld Møller Pedersen, som er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, til Detektor.

Når Signild Vallgårda forholder væksten i antallet af læger og sygeplejersker med væksten i antallet af opgaver, så glemmer hun ifølge Kjeld Møller Pedersen nogle væsentlige mellemregninger.

“En nyuddannet, der bliver ansat på et sygehus, [kan] ikke fra dag et gå ind og levere lige så meget som en person med erfaring. Og flere penge betyder heller ikke nødvendigvis mindre pres, for der kan være flere udgifter til eksempelvis dyrere medicin”, siger Kjeld Møller Pedersen til Detektor.

Derudover siger en relativ forskel mellem et tal for antallet af opgaver og et tal for antallet af ansatte ikke nødvendigvis noget om forholdet mellem opgaver, ansatte og travlhed.

Grete Christensen og Andreas Rudkjøbing har dog heller ikke helt styr på deres argumentation, mener Kjeld Møller Pedersen. At sygehusenes opgaver er vokset mere end antallet af ansættelser behøver ikke betyde, at sygehusene er i krise. De fremhævede tal siger ikke noget om, hvorvidt man før har udnyttet de maskiner, man har haft til rådighed, optimalt. Det siger heller ikke noget om, hvorvidt man har effektiviseret, siger Kjeld Møller Pedersen.

Én imødekommer, en anden afviser

Signild Vallgårda fortryder, at hun har brugt tallene.

“Jo, jeg har begået en fejl. Og det sker, selv for professorer. Og det er selvfølgelig meget beklageligt,” siger Signild Vallgårda til Detektor.

Hun fremhæver dog, at tallene trods alt viser, at der har været vækst i udgifterne til sundhed. Det hele er ikke lutter besparelser.

Dansk Sygeplejeråds Grete Christensen tager omvendt ikke Kjeld Møller Pedersens kritik til sig.

“Jeg er godt klar over, at det ikke er det fuldstændige billede. Men når der er så stor forskel på stigningen i aktivitet og stigningen i den økonomiske vækst, synes jeg, det tegner et tydeligt billede af udviklingen,” siger hun til Detektor.

Læs hele DR Detektors faktatjek hér.