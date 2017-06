“Vi er en traditionel familievirksomhed, der har besluttet, at der skal ske noget, hvis vi skal overleve i den her branche.”

Sådan motiverer Simone Donbæk, marketingschef i legeredskabsproducenten Ledon, virksomhedens interesse for at indgå samarbejder med vidensinstitutioner.

LÆS OGSÅ: Opskriften på vidensbaseret vækst

Hun er tredje generation i virksomheden, der blev stiftet i 1969 og i dag ledes af hendes far, Tom Donbæk. Virksomheden, der ligger i landsbyen Arnum i Sønderjylland, har flere gange været i berøring med programmer og kurser i erhvervsfremmesystemet – typisk uden den store effekt.

Virksomhed: Ledon Produkter: Legeredskaber Ansatte: 25-30 Videnssamarbejdspartner: Designskolen Kolding Effekt: Ny organisationsstruktur og produktudviklings- og forretningsstrategi.

Men da Ledon i 2016 deltog i kompetenceudviklingsforløbet ’Play User Lab’ i samarbejde med Designskolen Kolding og det offentlig-private selskab Capital of Children, var det anderledes. Her oplevede Simone Donbæk et skræddersyet forløb, der tog udgangspunkt i virksomhedens situation og behov – og det virkede.

”Det startede med, at to designere kom ud og brugte en hel dag hos os, hvor de satte sig godt ind i, hvordan vi udvikler, og hvad vi er for en slags virksomhed. De brugte lang tid på at forberede sig inden selve projektet, så de workshops, vi havde efterfølgende, var meget mere konkrete, gennemarbejdede og skåret til vores behov,” siger Simone Donbæk.

I forløbet fandt parterne bl.a. ud af, at den måde, Ledon produktudviklede på, ikke var hensigtsmæssig, og at selskabet kunne skabe mere vækst ved at fokusere mere på design og leg.

”Produktudviklingen har altid ligget i familiens hænder, og det valgte vi faktisk at lave om på gennem videnssamarbejdet. Min far og jeg vidste jo godt, at vi ikke sad med de designmæssige ressourcer. Jeg har ikke en designuddannelse, så jeg produktudviklede i forhold til, hvad forhandlere og partnere ønskede. I dag gør vi det modsat. Vi har ansat en designer, der designer noget, som vi tror på kan sælge, og så går vi ud og fortæller om det. Det har sat virksomheden i et helt nyt gear,” siger hun.

Nøgle til vækst

Ifølge Simone Donbæk har samarbejdet med Designskolen Kolding og Capital of Children givet Ledon ”nøglen til vækst”.

”Det vigtigste, vi har fået ud af det, er, at vi er blevet meget klogere på, hvad der skal til, for at vi vækster. Vi har indset, at vi er nødt til at investere i de ressourcer og kompetencer, som vi ikke selv har. Det er nøglen til vækst. Som familievirksomhed gør man ofte, som man plejer, og så går det selvfølgelig også, som det plejer. Det er ikke skidt, men har man et ønske om at vækste, er man nødt til at komme op i et andet gear. Det kan jeg mærke, at vi er kommet nu,” siger Simone Donbæk.

Helt konkret har videnssamarbejdet ført til, at Ledon har ansat en designer til at være chef for selskabets produktudvikling samt en produktionschef, der skal sikre, at produktionsgangene er optimeret i forhold til nye produktserier og -design. Designeren, Søren Skøtt, har på baggrund af bl.a. Play User Lab-forløbet designet en ny serie legeredskaber, som skal lanceres i 2018.

Det organisatoriske gearskifte mærkes dog allerede nu i kraft af en helt ny måde at markedsføre de eksisterende produktserier på, som Søren Skøtt i øvrigt også har modificeret, så de passer bedre til børns leg i dag.

”Det har stor værdi, at vi har fået en designer ind. Det kan vi bruge til, at vi i vores markedsføring bliver bedre til at forklare, hvorfor vores løsninger ser ud, som de gør – og jo bedre markedsføringsmateriale, jo mere sælger vi,” siger Simone Donbæk, der glæder sig til januar næste år, hvor den nye serie lanceres.

”Der kommer vi op i et endnu højere gear, og kommer vi til at mangle kompetencer, er vi ikke længere blege for at trække dem ind udefra,” fastslår hun.

LÆS OGSÅ: Grøn vækst for fulde gardiner