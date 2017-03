Det blå Danmark er på dybt vand

En ny undersøgelse viser, at den maritime industri globalt set er alt for dårligt forberedt på den digitale tidsalder. Herhjemme kæmper brancheorganisationer og regeringens Vækstteam for Det Blå Danmark for at finde nyt fodfæste til Danmark som søfartsnation i fremtidens globale industri 4.0-arbejdsdeling.