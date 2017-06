Detailhandlens digitale revolution splitter supermarkeder

Dansk Supermarked og Coop ser vidt forskelligt på mulighederne for at gennemføre målrettet markedsføring ud fra kundernes forbrug og lave avancerede loyalitetsprogrammer knyttet an på betalingskortet. Det er ellers blevet muligt på grund af en ny betalingslov. Vi ser nærmere på de danske giganters strategier for loyalitetsprogrammer og markedsføring.