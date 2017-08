Advarsel mod snyde-sms: Slet beskeden!

“Din NemID er suspenderet for mistænkt aktivitet. For at genåbne det, bedes du bekræfte dine detaljer,” lyder den falske advarsel på sms, som følges op af et link, man kan klikke på.

Det må du endelig ikke gøre!

Du skal tværtimod skynde dig at slette beskeden, skriver Digitaliseringsstyrelsen på Twitter:

“Ny snyde-sms i omløb. Har du modtaget en? Klik ikke på linket – og slet beskeden!”

Ny snyde-sms i omløb. Har du modtaget en? Klik ikke på linket – og slet beskeden! #smishing #NemID pic.twitter.com/sYluEn3zMS — DigstStatus (@DigstStatus) 2. august 2017

SMS-beskeden er nemlig ikke sendt af Nets, der står for driften af NemID. Beskeden er derfor med stor sandsynlighed et phishing-forsøg, som svindlere står bag.

Begrebet phishing dækker over, at svindlere forsøger at franarre personer private oplysninger såsom adgangskode til netbank eller kreditkortnummer. Dette sker ofte ved at sende en sms eller en e-mail med en falsk besked om, at personen skal indtaste de private oplysninger på en falsk hjemmeside.

Men det skal man altså lade være med.

Det er langt fra første gang, der florerer denne form for phishing-sms i Danmark. Tilbage i juni advarede Søren Winge, der er pressechef i Nets, mod lignende svindelnumre:

“Vi ser fra tid til anden de her forsøg på phishing, og her er det altså vigtigt ikke at klikke på links og slet ikke indtaste personfølsomme oplysninger,” sagde han til Ekstra Bladet.

Falske sms’er lokker mange i fælden

Denne type af angreb kom tidligere via e-mail, men i dag rammer de også via sms. Det er der en god grund til. I et forsøg udført af Alexandra Instituttet og Forsvarsakademiet klikkede hele 89 procent af brugerne på et link i en phishing-sms mod 40 procent i en tilsvarende e-mail.

Danskerne er altså langt mere tilbøjelige til at lade sig snyde på sms end på e-mail.

Har du modtaget samme eller en lignende besked, så skynd dig at slette den.