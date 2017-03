Digitalt Vækstpanel: Industri 4.0 vedrører os alle

I næste måned kommer regeringens panel for digital vækst med sine anbefalinger. Mandag Morgen har talt med tre centrale medlemmer af panelet, der i sidste uge mødtes for sidste gang. Herfra lyder det samstemmende: Industri 4.0 og digitale kompetencer bliver afgørende for hele samfundet.