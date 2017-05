DONG-garanti om 100 pct. grøn strøm har ikke kontakt med virkeligheden

I en landsdækkende reklamekampagne lover energiselskabet DONG nye kunder 100 pct. grøn strøm fra vindmøller. Men faktum er dog, at selskabet slet ikke kan garantere, at strømmen, der kommer ud af stikkontakterne, faktisk er grøn, fastslår Detektor i et faktatjek.

DONGs egen opgørelse over selskabets samlede elproduktion i Danmark viser, at det kun er lige under halvdelen, der er produceret af vedvarende energikilder. 25 procent af strømmen stammer fra vindmøller, 23 procent fra biobrændsel, der begge betragtes som vedvarende energikilder, mens resten stammer fra fossile brændstoffer, herunder 40 procent fra kul og 12 procent fra naturgas.

”I DONGs kampagne, så siger man, at man kan få 100 procent garanti for grøn strøm, og på den måde kan DONG jo fremtræde, som et 100 procent grønt selskab, hvad de jo ikke er, hvis man ser på produktionssiden, hvad der sådan set er ligeså relevant fordi, hvad er det for et selskab man handler med,” siger professor Jan Bentzen fra Økonomisk Institut på Aarhus Universitet til Detektor.

Når DONG alligevel hævder at kunne levere lutter grøn strøm, skyldes det, at selskabets vindmøller årligt producerer mere, end forbrugerne rent faktisk hiver ud af ledningsnettet. Dermed kan man altså foranlediges til at tro, at al strøm fra DONG er grøn. Men helt så enkelt kan man ikke stille det op, forklarer Jan Bentzen fra Økonomisk Institut på Aarhus Universitet til Detektor.

”Der er ikke en direkte forbindelse mellem produktionssiden, hvor man laver strømmen, og så forbrugssiden, hvor kunderne sidder. Man har ingen ide om, hvilken type strøm, der kommer ud af specifikke stikkontakter.”

DONG kan nemlig altså slet ikke isolere den strøm, der produceres af for eksempel vindmøller og kul. Det hele bliver blandet sammen i elnettet, og derfor er det da også så som så med elselskabets grønne garanti.

De danske elselskaber samarbejder i øvrigt med vores nabolande om at udveksle strøm. Hvis der midlertidig mangler strøm i Danmark, så importeres strøm fra for eksempel Sverige eller Tyskland. Og omvendt sender de danske selskaber strøm ud af landet, hvis der er overproduktion i Danmark. I realiteten betyder det også, at der ind i mellem kan være tysk eller svensk atomkraft i de danske stikkontakter.

DONG har ikke ønsket at medvirke i et interview med Detektor.

