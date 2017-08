En skattereform for kassedamen og sygeplejersken

En ændring af jobfradraget udgør et centralt element i regeringens kommende skatteudspil. Det kan både gøre det mere attraktivt for sygeplejersker at arbejde mere og give kassedamen ekstra kroner mellem hænderne. Finansieringen af skattereformen stammer bl.a. fra Løkke Rasmussens første jobreform.