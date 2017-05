Entreprenøren: Vi kan blive fremtidens helte

“We shall renew our industry and provide superior ­sustainable solutions.”

Sådan lyder entreprenørvirksomheden NCC’s vision for fremtiden. Derfor finder virksomhedens direktør for strategi- og forretningsudvikling, Martin Manthorpe, Damvads kortlægning af Danmarks grønne vækstpotentiale interessant.

”Jeg hæfter mig særlig ved, at vækstpotentialet alene inden for grønt byggeri, som er den sektor, NCC er i, vurderes til at være 270 pct. frem mod 2035. Det indikerer, at vi er på rette vej med vores vision,” siger Martin Manthorpe.

Han er overbevist om, at efterspørgslen på bæredygtige, grønne løsninger kun vil stige, og det ser han som en unik mulighed for, at bygge- og anlægsbranchen gentænker sig selv i en samfundsmæssig kontekst.

”Hvis vi vil, kan vi blive nogle af samfundets helte. Dels fordi vi kan levere de løsninger, der skal til for at forhindre yderligere temperaturstigninger, og dels fordi vi kan hjælpe med at tilpasse samfundet til fremtidens klima,” siger Martin Manthorpe.

NCC satser derfor benhårdt på bæredygtighed inden for alle sine forretningsområder. Ligesom Albertslunds borgmester, Steen Christiansen, mener han, at det er helt afgørende for at indfri selve 2-graders-målsætningen og dermed det vækstpotentiale, der påpeges i Damvad-rapporten, at den offentlige og den private sektor arbejder tæt sammen.

”Ingen af sektorerne kan løse denne opgave alene. Jeg ser derfor symbioseforholdet mellem det offentlige og det private som kernen i det her. Vi skal gå sammen om testforløb, hvor vi hele tiden udfordrer hinanden på at skubbe udviklingen af løsninger hurtigere frem,” siger Martin Manthorpe.

Ifølge ham skal den offentlige sektor som minimum sikre langsigtede rammebetingelser, som afspejler ambitionen om den grønne omstilling og det fossilfrie samfund.

”Vi skal tro på, at man vil det her politisk – også på den lange bane. En anden vigtig rolle for den offentlige sektor er som kunde og indkøber at efterspørge grønne løsninger,” siger Martin Manthorpe.

