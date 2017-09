Er æg lige så farlige som cigaretter?

Dokumentaren “What the Health”, som man kan se på Netflix, forsøger at sprede det budskab, at man bør skifte til vegansk kost, fordi det er sundere end at spise kød, æg og mejeriprodukter. Ja, en ikke-vegansk kost er faktisk direkte skadelig for dig, hedder det i dokumentaren. Men eksperter siger til Detektor, at dokumentaren fordrejer den forskning, som den henviser til.

I dokumentaren lyder en af påstandene, at ét æg er lige så skadeligt som at ryge fem cigaretter om dagen over 15 år. Filmen henviser til tre kilder, der angiveligt skulle understøtte påstanden. En af kilderne er en video af Dr. Michael Greger, der også medvirker i programmet. Han fortæller om to studier, der angiveligt støtter op om påstanden.

Det ene studie er en rapport, der konkluderer, at æg kan skabe åreforkalkning med en lige så skadelig effekt som cigaretter. Men forskerne bag den undersøgelse har set på indtaget af æg igennem et helt liv, og det er derfor umuligt at adskille effekten af æg på åreforkalkning med den påvirkning, som alderdom kan have på åreforkalkning. Det bekræfter Theis Lange, der er professor i biostatistik ved Københavns Universitet.

“Det vil jo altid være sådan, at en 65-årig har haft mulighed for at spise flere æg end en 45-årig. Og vi ved jo, at det at blive gammel ikke er godt for helbredet. Derfor er det eneste, vi kan konkludere ud fra rapporten, at det er usundt at blive ældre,” siger han til Detektor.

En af forskerne bag studiet, David Spence, kan over for Detektor ikke bekræfte, hvor mange cigaretter ét æg svarer til, men fastholder, at æg er usunde, og at undersøgelsen er god nok.

Regnestykket går galt

Sammenligningen mellem det ene æg og de fem cigaretter kan altså ikke stamme fra den undersøgelse. Michael Greger henviser også til et andet studie, der blandt andet undersøger kolesterol og rygnings effekt på den forventede levealder. Studiet nævner bare ikke noget om æg, og derfor er sammenligningen baseret på Michael Gregers egne udregninger af ægs kolesterolindhold og cigaretters skadelige virkning.

Detektor har vist regnestykket til flere eksperter på området, og de kan ikke få det til at gå op. En af eksperterne er Steen Stender, der er professor i klinisk medicin ved Københavns Universitet. Han afviser Michael Gregers sammenligning

“Det er absurd at sammenligne ét æg med fem cigaretter. Kolesterolet fra et æg, man spiser, ryger ikke direkte ind og sætter sig i blodårerne. Det blandes med alt det kolesterol, der er i kroppen, og det er andre forhold, der afgør, om du udvikler blodpropper,” siger han til Detektor.

Pølser giver større risiko for kræft

Det er dog ikke kun i sammenligningen af æg og cigaretter, hvor det går galt for folkene bag dokumentaren. En anden påstand lyder, at bare én portion a 50 gram forarbejdet kød om dagen, vil øge risikoen for udvikling af tarmkræft i løbet af de næste 10 år med 18 procent.

Tallet stammer fra en rapport fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Her fremgår tallet 18 procent ganske rigtigt. Dokumentaren nævner bare ikke, at udgangspunktet for stigningen er en i forvejen lille risiko for udvikling af tarmkræft – nemlig fra 3,2 procent til 3,7 procents risiko. Derfor står det ikke klart for seeren, at der kun er tale om en stigning på 0,5 procentpoint, og det er en fordrejning, mener Theis Lange.

“Hvis vi tager en 65-årig dansk mand, så er risikoen for, at han udvikler tarmkræft i de følgende 10 år på 3,2 procent. Havde han spist 50 gram forarbejdet kød hver dag, så var tallet vokset til 3,7 procent, altså en stigning på 0,5 procentpoint. Det er selvfølgelig en stigning, men noget helt andet end 18 procent,” forklarer han.

Detektor har forsøgt at få en kommentar fra dokumentarens tilrettelæggere, Kip Andersen og Keegan Kuhn. Men de afviser begge at stille op til interview, fordi de mener, at DR og eksperterne har misforstået de undersøgelser, som programmet henviser til.

Læs hele faktatjekket af dokumentaren her.