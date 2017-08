Er alle kvinder virkelig enten bi- eller homoseksuelle?

En undersøgelse, foretaget af en række engelske forskere fra University of Essex, konkluderer, at kvinder kun kan være bi- eller homoseksuelle. Men den konklusion er skåret lige lovlig skarpt, siger dansk ekspert i et faktatjek, som DR Viden har lavet.

I de britiske forskeres undersøgelse blev 345 hetero-, bi- og homoseksuelle kvinder præsenteret for en række videoer med seksuelt indhold, hvor både mænd og kvinder medvirkede i hede akter. Undervejs fik undersøgelsens deltagere målt deres kropslige reaktioner. Det var for eksempel puls, udvidelse af pupillerne og blodtilførslen til kønsorganerne.

Resultatet af undersøgelsen viste, ud fra deres biologiske reaktioner, at 82 % af alle kvinderne blev opstemte af at se på både mænd og kvinder i seksuelle sammenhænge.

Blandt de kvinder som havde kategoriseret sig som værende heteroseksuel, blev 74 % også meget opstemte af at se kvinder i en seksuel sammenhæng.

”Selvom størstedelen af kvinderne mente, at de var heteroseksuelle, viser vores undersøgelse med al sikkerhed, at når det kommer til, hvad der tænder dem, er de enten bi- eller homoseksuelle,” konkluderede en af forskerne bag undersøgelsen, hjerneforsker Gjerulf Rieger.

Men det er en grov konklusion, siger Karen Sjørup, der er kønsforsker på Roskilde Universitetscenter (RUC).

”Køn og seksualitet er noget, vi skaber og performer. Det er ikke bundet til et bestemt mønster. En kvinde kan sagtens have glæde af en anden kvindes krop, men det gør altså ikke én lesbisk, at blive draget af en kvinde med store, flotte bryster. Den kvindelige krop er bare meget mere begærlig og det vækker noget i os,” siger hun til DR Viden.

Karen Sjørup mener, at undersøgelsen ikke siger noget entydigt om kvinders seksualitet. Den kan kun bruges til at konkludere, at kvinder tænder på kvinder. Det kan ikke definere kvindens seksualitet alene, der i øvrigt længe har været genstand for videnskabelig debat.

”Vores første kærlighedsobjekt er moren, så hvordan er det lige, at vi overfører vores lyster over til en mand? Der kan man bare sige, at vores seksualitet er i høj grad påvirket af vores livsomstændigheder – og netop derfor giver det en kvinde autoritet til at blive gift med det modsatte køn,” siger Karen Sjørup til DR Viden.

