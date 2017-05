Er der mere plastik end fisk i havene i 2050?

Mængden af plastik i havene stiger og stiger. I 2050 vil der endda være lige så meget plastik, som der er fisk, hvis vi ikke gør noget ved problemet. Det er i hvert fald en påstand, der ofte dukker op i medierne. Men er der overhovedet belæg for at sige det? DR2-programmet Detektor har undersøgt påstanden og fundet frem til, at det faktisk er usandsynligt, at påstanden holder stik.

Udsagnet om, at mængden af plastik vil overstige mængden af fisk i 2050, stammer fra den britiske tænketank The Ellen MacArthur Foundation, der har lavet udregningen for World Economic Forum i begyndelsen af 2016. Beregningerne, der ligger til grund for konklusionen, er baseret på to tal: et for antallet af fisk og et for mængden af plastik.

Men tallet for mængden af fisk, der bruges i rapporten, er forældet. Det kommer fra en undersøgelse, der i 2008 målte mængden af fisk i havet til at være 899 millioner ton – 812 millioner ton når hajer og rokker trækkes fra. De samme forskere lavede dog en ny optælling i 2015, hvor de kom frem til det noget upræcise resultat, at der er et sted mellem 300 millioner ton og 26.100 millioner ton fisk i havet. Medianen på 4.900 millioner ton ligger et godt stykke fra 2008-optællingen på 899 eller 812 millioner ton. Men alligevel er det 2008-tallet, der er brugt i World Economic Forum-rapporten.

Tallet for mængden af plastik er heller ikke uproblematisk. En gruppe forskere er nået frem til, at der mellem 2010 og 2025 vil være blevet udledt 155 millioner ton plastik. Dette tal har tænketanken fremskrevet til 2050 ved at bruge den forventede økonomiske vækst. Men en af forskerne bag det oprindelige tal mener, at det er misvisende at fremskrive tallet på den måde.

“Som forsker, der udgiver i peer-review litteratur (forskning, red.), kunne jeg ikke fremskrive længere end 2025. Jeg kan ikke lave fremskrivninger udover eller udenfor vores videnskabelige studie,” siger Jenna Jambeck fra University of Georgia til Detektor.

Detektor har også forhørt sig hos professor ved DTU Aqua Torkel Gissel Nielsen, der ligeledes mener, at man ikke bare sådan kan fremskrive tallene for mængden af plastik:

“Hvis man nu går nogle få år frem, så er det måske okay, men at gøre det næsten en menneskealder frem i tiden, det gør det altså noget usikkert,” siger han.

Påstanden om, at mængden af fisk og plastik vil være den samme i 2050 bygger altså på tal, der er meget usikre, både hvad angår antallet af fisk og mængden af plastik. Detektor har spurgt Ellen MacArthur Foundation, om de mener, at tallene bør bruges på trods af usikkerhederne. Til det har tænketanken i en mail svaret, at de ikke har nogen kommentarer, fordi folkene bag analysen ikke har været tilgængelige.

Du kan læse hele Detektors faktatjek her.