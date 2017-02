Er kriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere halveret?

”Kriminalitet begået af indvandrere og efterkommere i Danmark er faldet drastisk i løbet af de seneste 15 år – faktisk med 50 pct.” Sådan sagde chefredaktør på mediet Zetland, Lea Korsgaard, i programmet ”Presselogen” på TV2 News den 19. februar i år.

Men tallene, som Lea Korsgaard henviser til, dækker kun perioden 1990 til 2006, viser et faktatjek, som DR-programmet Detektor har foretaget.

Opgørelsen har Lea Korsgaard hentet fra en seks år gammel rapport fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Og udover at tallene er gamle, så dækker de heller ikke over alle indvandrere og efterkommere i Danmark. Det, Rockwool Fondens forskere i sin tid har undersøgt, er, hvor mange af de mandlige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen 15-45 år, der årligt har overtrådt straffeloven i 1990-2006. Og retter man blikket mod præcis den indsnævrede gruppe, er andelen rigtig nok faldet 50 pct. i den pågældende periode.

Se hele faktatjekket

Rockwool Fonden har ikke undersøgt udviklingen for de seneste år. Derfor Detektor bedt Danmarks Statistik om at lave en ny opgørelse over både mandlige og kvindelige ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres overtrædelser af straffeloven i perioden 2000-2015. Og den opgørelse viser, at andelen af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der har overtrådt straffeloven, i perioden er faldet med 40 pct.

Men hvorfor kigger man ikke på antallet af overtrædelser i stedet for andelen? Det har Detektor spurgt Lars Højsgaard Andersen, seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed om.

”Om man skal bruge andele eller antal, det afhænger af, hvilket spørgsmål, man gerne vil besvare. Hvis man gerne vil sammenligne kriminalitetstrykket blandt etniske danskere og personer af anden etnisk baggrund end dansk, så skal man kigge på andele for at kunne sammenligne de to grupper. Hvis man gerne vil se på, hvad det betyder, at der kommer mennesker til vores land – altså hvad det betyder for mængden af kriminalitet – så skal man kigge på antallet,” siger Lars Højsgaard Andersen til Detektor.

Ændres tallene fra Danmarks Statistiks opgørelse fra andele til antal overtrædelser, så bliver der i stedet for tale om en stigning på 11 pct. i perioden 2000-2015.

”Hvis en befolkningsgruppe bliver større over tid, så vil der nødvendigvis også være flere kriminelle gerninger i befolkningsgruppen, simpelt fordi der bliver flere mennesker til at begå kriminalitet. Mens andelen udtrykker, hvor stor en del af gruppen, der så rent faktisk begår noget kriminelt. Når befolkningsgruppen vokser, så kan andelen af kriminelle inden for gruppen godt falde, samtidig med at det reelle antal overtrædelser stiger,” siger Lars Højsgaard Andersen.

Lea Korsgaard erkender overfor Detektor, at hun var for upræcis, da hun henviste til tallene fra Rockwool Fonden. Tal, der hverken er nutidige eller dækker over alle indvandrere og efterkommere.

”Det jeg skulle have sagt var, at fra 1990 og frem til 2006, der faldt kriminaliteten blandt mandlige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen 15 og 45 år ifølge straffeloven med 50 pct. Og at vi fra 2006 og frem til i dag har været inde i en lignende positiv udvikling. Sådan skulle jeg have sagt det,” siger Lea Korsgaard til Detektor.

Se hele faktatjekket fra Detektor her.