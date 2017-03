Erhvervspræsidentens mareridt: Trump mod markedskræfterne

På sin egen subtile måde var forrige søndags glamourøse Oscar-show en demonstration af omfanget af den boykot-trussel, den amerikanske præsidents forretningsimperium – og dermed ’The Donald’ himself – står over for lige nu.

Ikke alene fik diverse verdenskendte filmstjerner under Oscar-taler eller fra den røde løber sat en fed streg under, hvor stor afstand de tager fra Trumps kvindesyn, immigrationspolitik og i det hele taget hans præsidenttitel. Den svært oplagte vært, Jimmy Kimmel, benyttede også lejligheden til at sende et utvetydigt signal om ikke at købe tøj fra Ivanka Trumps kollektion, hvis man vil være kendt med de kendte.

“Is that an Ivanka?” spurgte han retorisk til skuespilleren Meryl Streeps kjole og høstede derved klapsalver og stødlatter, da alle ved, at Streep er Hollywoods ukronede dronning af Trump-kritik.

Rækkevidden af det budskab havde Kimmel kort forinden understreget ved ironisk at fremhæve, at Oscar-showet blev transmitteret til ”225 lande, som nu hader os”, med henvisning til, at Trump i løbet af blot halvanden måned i embedet har gjort USA upopulær i stort set hele verden.

Og skulle der være nogen, der ikke så Oscar-uddelingen, eller overså Kimmels indirekte opfordring til at boykotte produkter, der bærer Trump-brandet, så sørger en hurtigt voksende anti-Trump-bevægelse lige nu for at italesætte den opfordring med staveplade og kugleramme.

”Ram Trump, hvor det gør mest ondt – hans tegnebog,” opfordrer f.eks. den demokratiske koalition mod Trump, DCAT.

Koalitionen, der tæller højtstående demokrater i alle USA’s stater, har for nylig lanceret en gratis app, der skal få “Trump og hans allierede til at betale for deres hadefulde retorik og regressive politik”, som det formuleres. Appen ’Boycott Trump’ lister 250 firmaer, der på den ene eller anden måde har en forretningsforbindelse til Trump-imperiet, og opfordrer folk til boykotte disse virksomheder.

Over 350.000 brugere har allerede downloadet appen, der blev lanceret i Apples App Store kort før jul og hurtigt er strøget ind på top-5-listen over mest populære livsstils-apps ved siden af storsællerter som Tinder.

”Det er gået op for folk, at de har en stemme hver dag gennem deres købekraft,” udtalte DCAT’s direktør, Nathan Lerner, i den sammenhæng til erhvervsmagasinet Forbes og understregede, at valget måske nok er ovre, men kampen mod Trump kun lige er begyndt.

Og noget tyder på, at han har ret. Efter indsættelsen af Donald J. Trump som USA’s 45. præsident er anti-Trump-bevægelsen således kun blevet stærkere, og DCAT’s app er i dag blot en af mange digitale kampagner, der opfordrer folk og virksomheder til at tage afstand fra Trump ved at boykotte såvel køb som salg af produkter, der bærer Trump-brandet.

Kampagnerne har til formål at vende markedskræfterne mod Trump og udstille, at hans overdragelse af ledelsesretten over sit forretningsimperium til sine børn blot er en skinmanøvre. Og de ser ud til at have effekt. Det voksende forbrugerpres har allerede fået flere virksomheder såsom stormagasinkæderne Nordstrom, Sears og Kmart til at tage Trump-produkter af hylderne.

Går efter bolden – og manden

En interessant fællesnævner for de mange kampagner om at boykotte Trump er, at de går efter både bolden og manden. Det er således ikke kun Donald Trump, der er i fokus for kampagnerne. Det er alle, der har en forbindelse til præsidenten og hans families forretningsimperium, f.eks. gennem salg af Trump-produkter, leje af et kontor i Trump Tower, sponsorater til hans tv-serie Celebrity Apprentice eller en donation til Trumps præsident-kampagne.

Ved at kæde disse virksomheder sammen med Trumps mest rabiate udtalelser om f.eks. kvinder, mexicanere og udlændinge generelt, lægger kampagnerne et pres på virksomhederne for at få dem til at afbryde deres samarbejde med Trump-imperiet. For at blive i sportsanalogien tilstræber kampagnerne altså, at ingen gider spille med bolden.

Andre boykot-apps går endnu grundigere til værks i deres bestræbelser på at kortlægge og udstille ’Trump-sympatisører’. Det gælder f.eks. app-udvikleren Kiyoumars Fards ’Boycott Trump Biz’-app, der i øjeblikket lister over 500 selskaber og individer, der er ”involverede” med Trump, og Fard reklamerer med, at databasen opdateres dagligt.

Startup-virksomheden DoneGood tager boykotten et skridt videre og henviser sine brugere til bæredygtige virksomheder, der sælger lignende produkter. ”Stem med din tegnebog! Undgå Trump-produkter, og støt i stedet virksomheder, der gør verden bedre,” er virksomhedens slogan.

På DoneGoods hjemmeside instruerer en video i, hvor nemt det er at boykotte Trump. Selskabet har udviklet en app og en udvidelse til internetbrowseren Google Chrome, der både i søgninger og på hjemmesider gør opmærksom på, om virksomheden bag en given hjemmeside forhandler Trump-produkter eller på anden vis støtter præsidenten. Er det tilfældet, dukker en rød advarselsboks op, som gør opmærksom på forbindelsen til Trump-imperiet, og en dialogboks mærket ”Tell them to stop” giver mulighed for direkte at bede den pågældende virksomhed droppe samarbejdet med Trump. Samtidig henviser boksen til virksomheder eller hjemmesider, der fører tilsvarende produkter, og som ud over ikke at have forretningsforbindelser til Trump synligt styres efter høje sociale og miljømæssige bæredygtighedsprincipper. Som en af selskabets stiftere, Cullen Schwartz, for nylig sagde i et interview med New York-avisen Daily Press:

”Boykot Trump-bevægelsen har fået folk til at indse, hvor magtfuldt et værktøj deres forbrug kan være. Men vi mener, at effekten er endnu stærkere, hvis man ikke bare boykotter Trump, men også bruger penge hos virksomheder med progressive værdier.”

Det interessante ved DoneGoods kampagne er, at selskabet, der blev stiftet i efteråret 2016, til en start ikke havde Trump på menuen. Grundideen med selskabet var at anvise bæredygtige og socialt ansvarlige alternativer til ubæredygtige produkter og virksomheder. Men da kunderne selv begyndte at spørge efter måder, de kunne boykotte Trump på, gav det anledning til udvikling af Trump-appen og udvidelsen af Google Chrome.

Grab them by the wallet

En af de mest effektfulde kampagner indtil videre er søsat på Twitter af den 45-årige digitale markedsføringsstrateg og aktivist Shannon Coulter fra Indiana. Hun blev i oktober sidste år så fortørnet over et lækket bånd, hvor Trump taler nedsættende om kvinder, at hun startede en Twitter-storm, som siden har udviklet sig til en hel bevægelse.

Specielt vendingen ”grab them by the pussy”, hvor Donald Trump praler af, hvad hans magt tillader ham at gøre ved kvinder, inspirerede hende til at give igen med samme mønt under hashtagget #grabyourwallet. Her begyndte hun at cirkulere et regneark med data om virksomheder, der laver forretninger med Trump-familien, ledsaget af en opfordring til folk, som føler sig krænkede af Trumps udtalelser, om at bruge deres magt som forbrugere og boykotte disse virksomheder.

I dag er hashtagget blevet brugt i tweets, der er set over 10 millioner gange, og Shannon Coulter administrerer nu hjemmesiden grabyourwallet.org, som målrettet tilstræber at få virksomheder til at droppe deres engagement med Trump-imperiet.

Hjemmesiden, der fortsat er bygget op omkring et regneark, lister og uddyber på linje med de mange boykot-apps en række udvalgte virksomheders nuværende forretningsforbindelser med Trump. I stil med DoneGood lister den også ”100 procent Trump-free” virksomheder som alternativ til de sortlistede virksomheder, som forbrugerne opfordres til at boykotte. Men Shannon Coulter forsøger også aktivt at få forbrugerne til at lukke de sortlistede virksomheder ind i varmen igen, så snart de dropper samarbejdet med Trump-familien.

Det sker bl.a. ved at fjerne dem fra grabyourwallet-listen og i stedet synliggøre, at de nu er ”Trump-free” og til at handle med. Men det sker også ved at opfordre forbrugere til ikke bare at boykotte sortlistede virksomheder, men aktivt at forsøge at ’omvende’ dem.

Til det formål har Coulter udviklet en 7-punktsguide, hvor et af punkterne er at sende en e-mail til kundeservice med variationer over ordlyden: ”Hej, jeg er kunde i [virksomhedens navn]. Desværre kan jeg ikke længere handle med din virksomhed, da den laver forretninger med Trump-familien. Når din virksomhed ikke længere laver forretninger med Trump-familien, vil jeg med glæde vende tilbage som kunde. Videresend venligst mit feedback til ledelsen.”

Ivanka betaler prisen

Om det er Coulters guide eller hendes snedige omskrivning af Trumps ”grab them by the pussy”-lingo, der har givet netop hendes boykot-kampagne så stor gennemslagskraft, er svært at afgøre, men faktum er, at den har været med til at motivere mange virksomheder til at droppe samarbejdet med Trump-familien.

Siden lanceringen af #grabyourwallet-listen i oktober 2016 er 23 virksomheder blevet pillet af listen igen efter at have bragt deres relation med Trump til ophør. Det gælder bl.a. stormagasingiganterne Nordstrom, Sears og Kmart, interiørbutikkerne Bellacor og Wayfair, webshoppen Rue La La og motorcykelproducenten Kawasaki USA. Sidstnævnte, der var sponsor på det Trump-producerede reality-program Celebrity Apprentice frem til januar i år, kontaktede selv #grabyourwallet for at komme af listen.

Hvorvidt de 23 virksomheder har droppet samarbejdet med Trump-familien pga. boykotkampagnerne, eller fordi Trump-produkterne ikke sælger nok (hvilket muligvis også er en effekt af de foregående), er svært at sige. F.eks. henviste Nordstrom-kæden i forbindelse med sin beslutning om at tage Donald Trumps datter – Ivanka Trumps – tøjkollektion af hylderne ikke til presset fra de forskellige boykot-kampagner, men slet og ret til, at det ikke længere er en god forretning at føre produkterne.

Datterens salg i frit fald, efter far blev præsident Væksten i salget af Ivanka Trumps brand i USA dalede mere og mere, efterhånden som valgdagen for sidste års præsidentvalg nærmede sig. Nedturen for datterens produkter er taget til, efter at Donald Trump vandt valget. Note: Salget fra hvert kvartal i 2016 er sammenlignet med salget fra tilsvarende kvartal i 2015.

Kilde: Slice Institute, Euromonitor og XE.



Med et 4.-kvartalssalg af Ivanka Trump-produkter i Nordstrom i 2016, der lå hele 63 pct. under 4.-kvartalssalget i 2015, må det siges ikke at være en underdrivelse.

I det hele taget er salget af datterens tøjkollektion på tværs af en række af de selskaber, der optræder eller har optrådt på Grabyourwallets liste, gået kraftigt ned ad bakke i 2016 og 2017 sammenlignet med årene før. Ser man alene på Amazone, Bloomingdale’s, Macy’s, Nordstrom og Zappos.com, er det samlede onlinesalg af Ivankas produkter gået hele 26 pct. ned i 1. kvartal 2017 i forhold til 1. kvartal 2016. Se figur 1.

En dag uden kvinder

At det vedvarende pres fra en stadig voksende, mere global og mere effektiv boykot-Trump-bevægelse har gjort det sværere for Donald Trump at holde politik og forretning adskilt, blev tydeligt, da Nordstrom annoncerede, at Ivanka Trumps produkter ikke længere var en del af sortimentet. Det fik præsidenten til at fare til tasterne og på Twitter annoncere, at Ivanka var blevet behandlet ”unfair” og ”frygteligt” af Nordstrom.

Oscar-værten Jimmy Kimmels sarkastiske “Is that an Ivanka?”-bemærkning til Meryl Streep under sidste søndags show, var derfor som at hælde chilisalt i såret. Ikke mindst fordi bemærkningen blev transmitteret til 225 lande og dermed gjorde forbrugerboykottruslen global.

En anden begivenhed, der truer med at blæse ilt til det ulmende, globale boykot-bål, finder sted på onsdag, hvor kvinder – og mange mænd – over hele verden markerer kvindernes internationale kampdag. Her er Trumps kvindesyn og ekskluderende syn på indvandrere og minoriteter et oplagt tema. Det er i hvert fald det budskab, den amerikanske græsrodsorganisation Women’s March har tænkt sig at gå på gaden med, når den opfordrer græsrodsorganisationer over hele kloden til at gå med under overskriften ”En dag uden kvinder”.

I den sammenhæng er Women’s March ikke nogen helt uanselig størrelse. Organisationen havde således en bragende gennemslagskraft med sin ’march’ under indsættelsen af Trump i Det hvide hus. Her demonstrerede millioner af kvinder og mænd mod Trump, ikke bare i Washington, men også i flere andre storbyer verden over.

Et sammenfald, der i den sammenhæng bør bekymre Trump, er desuden, at Shannon Coulters grabyourwallet-hjemmeside under indsættelsen og marchen den 21. januar havde ikke mindre end 32.000 besøg i timen. Den interesse står nu for at blive accelereret op i global skala, efter at Women’s March i et entusiastisk tweet har erklæret, at organisationen er ”begejstret for at teame op med #grabyourwallet” til kvindernes kampdag.

“You better grab your safety belt,” har man næsten lyst til at advare Trump.