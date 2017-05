Et flertal af amerikanerne mener, at mainstream-medierne lyver

Tæt ved to tredjedele af amerikanerne på tværs af det politiske spektrum mener, at mainstream-medierne er fyldt med falske nyheder. Det viser en meningsmåling, som Havard Universitets Center for Amerikanske Politiske Studier (CAPS) og det amerikanske analyseinstitut Harris står bag.

Undersøgelsen, som er lavet for det politiske onlinemedie The Hill, viser, at 65 procent af de amerikanske vælgere tror, at en del af de nyheder, de møder i etablerede medier, er falske. Det gælder især de republikanske vælgere, hvoraf 80 procent tror, at mainstream-medierne bringer falske nyheder. Men også et flertal demokratiske vælgere – 53 procent- nærer mistillid til de etablerede medier. Det samme gælder 60 procent af vælgerne, der hverken stemmer på Republikanerne eller Demokraterne.

Om meningsmålingen 2.006 amerikanske vælgere har deltaget i Harvard-Harris online meningsmåling, der blev gennemført i perioden 17. til 20. maj. 36 procent af de deltagende er erklærede demokrater, 32 procent republikanere, 29 procent er uafhængige, og de sidste tre procent er ‘andet’. Resultaterne er repræsentative for befolkningen og vægtede ud fra alder, køn, region, etnicitet, civilstatus, indkomst mv.

Et stort flertal på 84 procent svarer, at de synes, det er svært at vide hvilke online nyheder, de skal tro på.

“En stor del af medierne er nu bare en forlængelse af polariseringen af landet, med republikanerne der ikke stoler på ‘mainstream’-medierne på den ene side, og demokraterne der ser dem som en afspejling af deres holdninger på den anden,” siger Mark Penn, der er blandt initiativtagerne til undersøgelsen.

Sandsynligvis har præsident Trumps utilfredshed med flere etablerede amerikanske medier, eksempelvis CNN og New York Times, som han på bl.a. Twitter har kaldt for “fake news”, betydet, at vælgernes mistillid til medierne er høj.

Mange konservative mener, at medierne har sænket deres standarder, når det kommer til at rapportere om Trump, og at journalisterne er mere villige til at anvende anonyme kilder, end hvis det havde været en mere traditionel republikansk eller demokratisk præsident.

Herhjemme er danskerne ikke helt så skeptiske over for de etablerede medier som amerikanerne. Dog svarede næsten en fjerdedel i en Wilke-måling for Jyllands-Posten tidligere i år, at debatten om falske nyheder har påvirket deres syn på de danske medier i en negativ retning. Og i en anden måling foretaget af Norstat for Altinget svarede hele 61 procent af deltagerne enten “ja meget” eller “ja, til dels” til spørgsmålet om, hvorvidt de etablerede medier har problemer med troværdigheden.