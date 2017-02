Er etniske danskere i mindretal i flere boligområder?

Hvornår er man dansker? Det har været et af de hedeste debatemner i dansk politik de seneste par uger.

Diskussionen er især kommet på baggrund et forslag, som et smalt borgerligt flertal vedtog 7. februar. Forslaget går på, at der i nogle boligområder er flere indvandre og efterkommere med ikke-vestlig baggrund, end der er etniske danskere, og at det vil Folketinget sætte en stopper for.

I forslaget står bl.a.:

“Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark.”

Men er der virkelig områder i Danmark, hvor indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund er i overtal? Det har DR2-programmet Detektor set nærmere på.

Brøndby Strand er adskillige gange i debatten blevet nævnt som et eksempel på et område, hvor ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er i overtal. Ser man på det geografiske område, der dækkes af Brøndby Strands postnummer, 2660, er der ifølge Danmarks Statistik 51 pct. af beboerne, der er indvandrere og efterkommere. Men det tal dækker imidlertid også over indvandrere og efterkommere fra vestlige lande. Ser man alene på de ikke-vestlige er tallet 44 pct.

Ifølge Detektor er der faktisk ingen postnummeropdelte områder i Danmark, der huser mere end 50 pct. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Det er dog værd at bemærke, at Detektor ser på områder defineret af postnumre i sit faktatjek – og det er ikke det samme som boligområder, der i forhold til forslaget fra det borgerlige flertal skal forstås som et afgrænset boligbyggeri.

Danmarks Statistik har på nuværende tidspunkt ikke opgjort andelen af ikke-vestslige indvandrere og efterkommere fordelt på sådanne boligområder. Det kan derfor ikke afvises, at der er bebyggelser i Danmark, hvor antallet af beboere med ikke-vestlig baggrund overstiger antallet af etniske danskere.

