EU kan ikke tvinge Danmark med i euroen

Danmark kan blive tvunget ind i euroen – og det kan ske snart. Sådan lyder det opsigtsvækkende budskab i overskriften på en BT-artikel, der har vakt stor røre og forargelse på Facebook. Flere medier har rapporteret samme historie, der stammer fra en artikel fra den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung, som angiveligt har fået fat i et notat fra et hemmeligt møde i Strasbourg mellem en række kommissærer. Ifølge Frankfurter Allgemeine fremgår det af notatet, at Europa-Kommissionen planlægger, at alle 27 medlemslande skal have indført euroen som møntfod inden 2025.

Historien har affødt mange vrede reaktioner hos blandt andet BT’s læsere. Men hvis man er modstander af euroen, er der ingen grund til at bekymre sig. Danmark kan ikke blive tvunget til at skifte kronen ud.

“Det kan bare ikke lade sig gøre. Det kan det ikke, fordi vi har et forbehold. Danmark fik et forbehold – som også kaldes undtagelse – i forbindelse med Maastricht-traktaten,” siger Rebecca Adler-Nissen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.

Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Derek Beach deler den opfattelse.

ØMU'en ØMU’en omhandler økonomisk og monetært samarbejde mellem EU-landene og består i tre faser. Danmark deltager i de første to, der går på at samordne de deltagendes lande økonomiske politikker og overvåge hinandens økonomier, samt de såkaldte konvergenskriterier, der er en række økonomiske krav, landene skal opfylde for at kunne deltage i eurosamarbejdet. Da Danmark i 1992 stemte nej til Maastricht-traktaten, fik man forhandlet fire forbehold for deltagelse i EU-samarbejdet på plads. En af disse forbehold går på retten til at stå uden for den fælles møntfod, euroen, der er ØMU’ens tredje fase. Dette forbehold kan kun ophæves ved folkeafstemning. Sådan en havde Danmark i 2000, og her stemte et flertal nej til euroen.

“Det virker meget, meget lidt sandsynligt”, siger Derek Beach.

Han finder historien lidt komisk og mener, at det må være “en and”.

“Hvad angår Danmark, er det helt umuligt at forpligte os til at være med i euroen. Danmark har en klokkeklar protokol, og det er sidestillet med traktaterne, at vi ikke er med i ØMU’ens tredje fase, der går ud på at indføre euroen som møntfod,” siger Derek Beach.

Rebecca Adler-Nissen slår også fuldstændig fast, at kommissionen umuligt kan tvinge Danmark til at indføre euroen.

“Den eneste, der kan ændre på det, er Danmark. Det er kun den danske regering, der kan meddele, at man nu vil man gerne deltage i euroen, og i øvrigt anerkender protokollen også, at det skal ske i overensstemmelse med vores grundlov. I praksis betyder det, at der skal et flertal i en folkeafstemning til, før vi kan indføre euroen,” forklarer Rebecca Adler-Nissen.

Udover at det rent juridisk ikke kan lade sig gøre at påtvinge Danmark at skifte kronen ud med euroen, mener Derek Beach også, at det er usandsynligt, at Kommissionen overhovedet skulle have lyst til at inkludere flere lande i euroen lige nu.

“Jeg har meget svært ved at tro det. Kommissionen er, ligesom de andre EU-institutioner, meget interesseret i, at euroen fungerer. Hvorfor skulle man så udvide den, efter alt det EU har været igennem? Det virker meget lidt plausibelt,” siger Derek Beach.

Hvis man læser hele BT’s artikel og ikke bare overskriften, finder man da også ud af, at avisen citerer kommissæren med ansvar for euro-samarbejdet, Valdis Dombrovskis, for at afvise historien. Han kalder det en misforståelse, at EU vil have euroen indført i alle 27 medlemslande senest i 2025.

“Der er opstået en vis forvirring. Det vi diskuterer i det kommende refleksionspapir er fuldbyrdelsen af den økonomiske og monetære union. Det betyder ikke, at alle EU’s medlemslande skal gå med i eurosamarbejdet. Der findes ingen specifik tidsgrænse, men vi opmuntrer naturligvis alle medlemsstater til at lave de nødvendige forberedelser,” siger han på et pressemøde i Bruxelles, hvor netop det citat er gengivet på den svenske udgave af Europa-Kommissionens hjemmeside.

Det har desværre ikke været muligt for TjekDet at få fat i notatet, der ligger til grund for historien om kommissionens planer for eurosamarbejdet.