EU opruster i kampen mod russisk misinformation

EU’s særlige task force mod russisk misinformation kommer på overarbejde i 2017. Man forventer nemlig, at Rusland vil forsøge at påvirke parlamentsvalgene i Tyskland, Holland og præsidentvalget i Frankrig gennem spredningen af falske historier, fortæller DR’s egen EU-korrespondent til DR Nyheder.

I forbindelse med valgene skal der derfor afsættes ekstra ressourcer til EU’s task force mod falske nyheder, East Stratcom, som Mandag Morgen også tidligere har skrevet om.

Arbejdsgruppen, der er en del af EU’s Udenrigstjeneste, begyndte at arbejde i marts 2015 og har indtil videre kun ti ansatte til at opspore og afsløre de falske historier fra især Rusland. East Stratcom har oprindeligt fokuseret sit arbejde i østeuropæiske lande, men har på det seneste også måttet rette opmærksomheden mod falske historier i EU-landene som angiveligt er spredt via russiske kanaler.

Ifølge det tyske medie Deustche Welle har East Stratcom blandt andet beskæftiget sig med en falsk historie om muslimers afbrænding af Tysklands ældste kirke i Dortmund nytårsnat og en anden historie der går på, at 700.000 tyskere årligt forlader landet på grund af kansler Merkels flygtningepolitik.

Også i Italien har der været eksempler på fordrejning af sandheden af russisk afstamning. Ifølge DR streamede den russiske nyhedstjeneste RT fra en begivenhed i forbindelse med den italienske folkeafstemning i efteråret og udlagde det som en protest mod den italienske premierminister Renzi. Det viste sig i virkeligheden at være en støttedemonstration til fordel for selv samme.

Formålet med de fordrejede og falske historier er angiveligt at destabilisere EU-landene og samarbejdet landene imellem. Derfor forventes det også, at man fra russisk side vil støtte anti-EU kandidaterne i de kommende europæiske valgkampe ved at sprede misinformation gennem medierne.

