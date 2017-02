Europas førende industrimand er dansker

Han er grøn. Han er digital. Og han er ifølge Financial Times Europas mest magtfulde industrileder.

51-årige Jim Hagemann Snabe er blevet en global business-stjerne, efter at han i løbet af to uger er blevet valgt som bestyrelsesformand i tyske Siemens og danske Mærsk.

Snabe, der har en fortid som co-CEO i den tyske it-koncern SAP, har indviet Mandag Morgens læsere i sine filosofier i flere interview over de seneste år.

Københavneren, der tilbragte syv år af sin tidlige barndom i Grønland, ser bæredygtighed som et helt afgørende element i en moderne virksomhedsstrategi.

”Rene finansielle resultater fanger ikke vores evne til at svare på tidens udfordringer,” sagde han i 2014.

I 2012 fortalte Snabe, hvad han som dansker blandt andet kunne bidrage med, da han i en årrække var sideordnet CEO i SAP sammen med amerikaneren Bill McDermott.

”Jeg taler fem sprog og er vant til Europas kompleksitet. Bill er amerikaner og er vant til at klare sig i den verden,” sagde Snabe dengang.

Både Siemens og Mærsk har stort behov for at få sat turbo på digitaliseringen af alt, hvad de foretager sig. Snabe har bestyrelsesposter i bl.a. forsikringsselskabet Allianz og B&O, men skal reducere antallet for at minimere risikoen for interessekonflikter.