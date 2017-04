Facebook foretager massiv udrensning af falske brugere

Facebook har i flere måneder forsøgt at kortlægge et sofistikeret netværk af falske brugerprofiler, der angiver at være oprettet af personer i Bangladesh, Indonesien, Saudi-Arabien og en række andre lande. Det førte i weekenden til, at det sociale medies teknikere slettede titusindvis af profiler, fremgår det af en meddelelse fra virksomheden.

Facebook formoder, at de falske profiler i første omgang skulle blive ’venner’ med flest mulige ’rigtige’ brugere. På sigt skulle de mange profiler herefter bruges til at udsende spam. Men ifølge Facebook nåede netværket ikke at føre den del af sin plan ud i livet.

Det sociale medie oplyser ikke det præcise antal profiler, der blev slettet, men den britiske avis The Guardian skriver, at avisens forskellige Facebooksider har mistet omkring 20.000 følgere. Et fald som avisen formoder skyldes weekendens udrensning.

Falske profiler på sociale medier kan have mange formål. Først og fremmest et kommercielt sigte, hvor indholdet kan karakteriseres som spam. Det kan også være brugerkonti, der har til formål at fremme en bestemt – måske endda yderligtgående – politisk holdning.

Det er i øvrigt ikke første gang, at Facebook fjerner formodede ’uægte’ brugere. I forrige uge lukkede Facebook hele 30.000 profiler, der havde hjemsted i Frankrig. Ifølge nyhedsbureauet Reuters skete det som led i et forsøg på at dæmme op for udbredelsen af falske nyheder forud for første runde af det franske præsidentvalg på søndag.

Også Twitter har mange falske brugere. Helt op til 48 mio. profiler kan være styret af computere, viser en kortlægning fra de to amerikanske universiteter University of Southern California og Indiana University.