Facebook giver britiske brugere direkte adgang til partierne

Frem til det britiske parlamentsvalg den 8. juni får britiske Facebookbrugere automatisk vist de enkelte partiers holdninger til de emner, som brugerne interesserer sig for. Det skriver avisen The Independent.

Det er en ny funktion, der har fået navnet Facebook Perspectives (Facebook Perspektiver, red.), som højest tre gange om dagen dukker op, når en bruger ser en nyhedsartikel, der relaterer til valget, på det sociale medie.

Handler artiklen for eksempel om miljø, så vil brugerne få vist de enkelte opstillingsberettigede partiers politiske holdninger til miljø – uden at brugerne har bedt om det. Det er partierne selv, der har formuleret teksterne, som Facebook så videreformidler.

”Værktøjet aktiverer sig selv ud fra typen af en artikel – den udløses ikke har brugeren, der kigger på den – og viser sig tre gange om dagen,” oplyser Facebook.

Det betyder også, at forskellige brugere får præsenteret præcis de samme beskrivelser af partiernes holdninger. Funktionen giver også brugerne mulighed for at klikke sig videre til yderligere information om og fra partierne.

Det er Facebooks mål, at funktionen skal gøre det nemmere for vælgerne at få korrekt information om, hvad partierne egentlig mener om konkrete politiske temaer.

“Folk har sagt til os, at det nogle gange er svært at finde pålidelige og uddybende information om partiernes valgprogrammer,” siger en talsmand fra Facebook til The Independent.

Facebook Perspectives blev også rullet ud til franske brugere af det sociale medier under præsidentvalget i landet tidligere på året.

Facebook er flere gange blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at dæmme op for spredningen af falske nyheder. Mens det sociale medies stifter, Mark Zuckerberg, i november sidste år sagde, at det var ”temmelig vanvittigt” at tro, at falske nyheder på Facebook havde indflydelse på det amerikanske præsidentvalg, så indrømmede virksomheden forleden, at regeringer og netværk af ikke-statslige aktører bruger det sociale medie til at påvirke den politiske debat og vælgere på en måde, der kan have en effekt på resultatet af nationale valg. Det fremgik af en analyse, som blandt andet Facebooks øverste sikkerhedschef Alex Stamos stod bag.

Både under det amerikanske præsidentvalg i 2016 og det nu overståede franske præsidentvalg i år blev en bølge af falske nyheder på de sociale medier afsløret af faktatjekhjemmesider.