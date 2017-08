Facebook blokerer brugeres muligheder for at tjene penge på falske nyheder

Facebookprofiler, der igen og igen deler falske nyheder og misinformation, kan ikke længere betale det sociale medie for at blive bredere eksponeret og dermed opnå flere ’synes godt om’ fra andre brugere. Det fremgår af en meddelelse fra Facebook mandag.

Målet er ikke alene at stoppe spredningen af det pure opspind, men også forhindre brugere i at tjene penge på det. Der kan nemlig være ‘gode’ penge i at skrive falske nyheder. Hver gang nogen klikker sig ind på en falsk nyhed, tjener afsenderen en skilling, fordi der højst sandsynligt er annoncer på hjemmesiden.

“I løbet af de seneste år har vi taget adskillige skridt, der skal reducere omfanget af falske nyheder og fup på Facebook. I øjeblikket tillader vi ikke brugere at købe reklamer, der linker til historier, som faktatjekkere allerede har erklæret for falske. Nu tager vi endnu et skridt. Hvis Facebooksider flere gange deler historier, der er erklæret for falske, vil disse sider ikke længere kunne annoncere på Facebook. Denne opdatering skal reducere spredningen af falske nyheder, som brugere tjener på,” siger Satwik Shukla og Tessa Lyons, der er produktansvarlige hos Facebook.

De oplyser også, at de har afsløret adskillige brugere, der ved hjælp af Facebookannoncer har købt sig til en større skare af følgere, som de herefter har kunne fodre med falske nyheder og misinformation. Og det er især den type annoncer, som bagmændene heller ikke længere kan gøre brug af.

Efter det amerikanske præsidentvalg har især Facebook og Google været under et massivt pres, hvor de fra flere sider er blevet beskyldt for uhindret og ukritisk at videreformidle rygter, konspirationer og falske historier. Og i det seneste halve år har ikke mindst politikere verden over kritiseret begge virksomheder for ikke at gøre nok for at stoppe spredningen. Men i de seneste måneder har både Facebook og Google introduceret en lang række af initiativer for at imødekomme kritikken.