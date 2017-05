Facebooks regelsæt for sex, terror og vold er blevet lækket

Facebooks ellers hemmelige guidelines for, hvad mediets omkring 2 milliarder brugere kan få lov til at poste på deres egne og andres vægge, er blevet afsløret af den britiske avis The Guardian. Avisen har i alt fået adgang til mere end 100 interne manualer for, hvordan Facebooks medarbejdere skal moderere indlæg, der indeholder blandt andet vold, hate speech, terror, porno, racisme, kannibalisme og selvskade.

Den sociale mediegigant har på det seneste været i stormvejr flere gange på grund af manglende eller for sen indgriben over for både falske nyheder og livestreaming af mord og selvmord via funktionen Facebook Live, der giver alle brugere mulighed for at sende direkte video fra deres Facebookside.

Facebook har for tiden ansat 4.500 moderatorer til at rydde op i alt indhold på Facebook og har barslet med planer om at ansatte yderligere 3.000. Og nu kan du altså få et indblik i, hvad moderatorerne har at læne sig opad, når de skal forsøge at forhindre, at brugernes opslag på Facebook overskrider juridiske såvel som etisk grænser. Ifølge The Guardian har mange moderatorer udtrykt bekymring om inkonsistens i oprydningsarbejdet.

Flere af Facebooks interne manualer rummer da også en række paradokser.

De guidelines for opslag med opfordringer til vold, The Guardian har fået fat i, viser blandt andet, at et opslag skal fjernes, hvis nogen eksempelvis skriver “Nogen bør skyde Trump”, fordi Donald Trump er i en særlig beskyttet kategori i kraft af sin position som USAs præsident, mens opfordringer som “Spark en person med rødt hår” eller “Lad os banke fede børn” i udgangspunktet kan få lov til at blive stående, fordi de ikke vurderes som troværdige trusler.

Ifølge en anden manual må man gerne vise videoer af aborter, så længe de ikke indeholder nøgenhed, mens det vil blive fjernet, hvis man deler et billede eller en video af nogen, der kommer alvorligt til skade eller dør, og man samtidig bifalder det. Videoer af voldelige hændelser eller drab kan i nogle tilfælde få lov til at blive på Facebook, hvis den, der deler dem, ikke bifalder, hvad der sker i videoen. I så fald vil videoen i stedet for at blive fjernet blive markeret som “foruroligende indhold”.

En tredje regel går på, at har man mere end 100.000 følgere på det sociale medie, anses man for at være en offentlig person. Man mister dermed retten til den beskyttelse, privatpersoner har.

Monika Bickert, ‎der er chef for Facebooks Global Policy Management, siger, at det er svært at nå til enighed om, hvad man skal tillade på det sociale medie, fordi det skal favne næsten to milliarder brugere spredt over hele kloden.

“Vi har et meget mangfoldigt globalt fællesskab, og folk vil have meget forskellige ideer om, hvad der er ok at dele. Ligemeget hvor vi trækker grænsen, vil der altid være nogle gråzoner. For eksempel er grænsen mellem satire og humor på den ene side og upassende indhold meget hårfin. Det kan være meget svært at afgøre, hvornår ting hører til på den ene eller den anden side,” siger hun til The Guardian.

Den britiske avis har gjort store dele af manualerne tilgængelige online, så læserne selv kan dykke ned i de detaljer og paradokser, Facebooks moderatorer må forholde sig til i deres arbejde. De kan læses her. Man kan også se eksempler på, hvad man ifølge manualerne må og ikke må slå op på Facebook, i The Guardians video nedenfor.