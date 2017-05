Faktatjekkets dilemma: Puster liv i de falske nyheder

Medierne står i lidt af et dilemma, når det kommer til dækningen af falske nyheder. Når man skriver om falske nyheder, kan det nemlig ikke undgås, at det betyder ekstra opmærksomhed til de løgnagtige historier. Så selvom intentionen egentlig er det modsatte, kan man som faktatjekker risikere at give medvind til de falske nyheder, man forsøger at afsløre.

Netop den situation har blandt andre siden medietrends.dk, som medieanalytiker Jan Birkemose står bag, for nylig stået i. I marts bragte medietrends.dk en artikel om, hvordan det nye netmedie 24Nyt.dk angiveligt manipulerer med fakta i deres artikler. Historien gav 24Nyt.dk en masse opmærksomhed både på de sociale medier, men også i de større og etablerede.

Præcis hvor stor effekten var, har en gruppe studerende ved teknoantropologi-uddannelsen på Aalborg Universitet undersøgt i forbindelse med Public Data Lab, der er et forskningssamarbejde mellem europæiske universiteter. De studerendes mål var at undersøge, hvad det har betydet for 24Nyt.dk at blive udråbt som et fake news medie. Og undersøgelsens resultater viser, som forventet, at det nye medie har nydt godt af omtalen, selvom mediet af flere er blevet udråbt som leverandør af falske nyheder.

De studerende har kortlagt omtalen af og henvisningerne til artikler fra 24Nyt.dk i en graf.

Desuden har de brugt Google Trends til at se på, hvor meget der er blevet søgt på 24Nyt.dk efter Medietrends artikel 14. marts (kan du intet se på grafen, så genindlæs siden).

Her fremgår det tydeligt, at interessen for mediet er steget umiddelbart efter omtalen hos medietrends.dk. Også på Facebook er antallet af likes steget eksponentielt siden 14. marts. Ifølge Jan Birkemose, der står bag medietrends.dk, havde siden omkring 600 likes på Facebook i midten af marts, og i skrivende stund synes flere end 14.000 godt om 24Nyt.dk. Der er stor sandsynlighed for, at omtalen hos Medietrends.dk og andre medier er medvirkende til den øgede popularitet på Facebook, men vi kan dog ikke vide det med sikkerhed.

Et andet eksempel på, at et faktatjek har givet fornyet liv til en falsk nyhed, er historien om, at paven støttede Donald Trump under præsidentvalgkampen i USA. Historien kom oprindeligt fra den amerikanske side WTOE 5 News (der ikke længere findes) i juli 2016, men blev først for alvor spredt i oktober, da faktatjeksiden Snopes.com hev den frem og afslørede den som en falsk nyhed.