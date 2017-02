Falsk sikkerhedsrådgiver analyserer svensk flygtningepolitik

For anden gang i den seneste uges tid spærrede svenskerne øjnene op, da de i torsdags igen blev centrum for en historie i amerikansk politik. Den amerikanske nyhedskanal Fox News bragt et interview med en mand, der blev præsenteret som svensk sikkerhedsrådgaver. Men et faktatjek fra avisen Dagens Nyheter viser, at manden er ukendt af de svenske myndigheder.

Da den amerikanske præsident Donald Trump forrige lørdag i en tale henviste til “det, der skete i Sverige”, var det uklart, hvad han mente. Han har senere forklaret, at han refererede til et tv-interview om indvandrere i Sverige. Det var i den forbindelse, at Fox-værten Bill O´Reilly havde en Nils Bildt, som af tv-stationen blev præsenteret som ”svensk forsvars- og sikkerhedsrådgiver”, i studiet. Men ifølge Dagens Nyheter har Nils Bildt ikke boet i Sverige i over 20 år, og hverken det svenske forsvarsministerium eller udenrigsministerium kender Nils Bildt.

“Vi har ingen talsmand ved det navn,” siger Marie Pilsäter fra Forsvarsministeriet, til Dagens Nyheter. Og samme besked kommer fra Udenrigsministeriet.

”Vi ved ikke, hvem han er,” meddeler ministeriet.

I tv-indslaget bliver Nils Bildt spurgt, hvorvidt Sveriges ”lempelige indvandrerpolitik, især overfor flygtninge, har betydet øget kriminalitet”. Til det svarer Nils Bildt, at Sverige bestemt har ”problemer med kriminalitet”, og han hævdede, at det skyldtes den øget tilstrømning af flygtninge. Samtidig slog han fast, at den svenske regering “ikke har en detaljeret plan for at integrere de mange immigranter, så de bliver produktive medlemmer af samfundet”.

”Den svenske politiske debat er helt forkert. Hvis man ikke er enig med de liberale og den gængse holdning, bliver du betragtet som en outsider og ikke taget seriøst,” sagde Bildt til Fox News.

Ifølge Dagens Nyheter er Nils Bildt søn af Sven Tolling, der er kendt inden for svensk ridesport. Nils Bildt forlod Sverige i 1994. Ni år senere ændrede han sit navn fra Tolling til Bildt. Og ifølge Nils Bildts egen hjemmeside er han medstifter at en geopolitisk strategi- og sikkerhedskonsulentfirma, CTSS Japan, der har kontorer i Washington, Bruxelles og Tokyo. Tilsyneladende er virksomhedens hjemmeside nu lukket, men i et japansk internetarkiv over hjemmesider, kan man finde en kopi af siden.

Han er i øvrigt tidligere blevet dømt for vold, viser dokumenter fra en domstol i den amerikansk delstat Virginia. I papirerne fra Arlington General District Court står han opført som Nils Tolling. Bild blev arresteret den 19. juni 2014 for at have overfaldet og truet en eller flere embedsmænd.

Dagens Nyheter har spurgt Nils Bildt, hvorfor han udgav sig for at være officiel sikkerhedsrådgiver. Han forklarer, at det var tv-stationen, der gav ham titlen. Han oplyser samtidig, at han betragter sig som uafhængig analytiker.

Ifølge Fox-programmets redaktør, David Tabacoff, blev Nils Bildt anbefalet af personer, som programmet medarbejdere har talt med. Det skriver avisen Washington Post.

Se hele faktatjekket fra Dagens Nyheter herunder.