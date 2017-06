Falske nyheder sætter sit præg på Folkemødet

Når årets udgave af Folkemødet på Bornholm løber af stablen fra torsdag, dukker et i den sammenhæng hidtil uset emne op i klippeøens horisont, nemlig falske nyheder.

Sidste års program nævnte ikke begrebet med et eneste ord, men i år er der mindst 41 arrangementer at vælge i mellem. Og det er især mediernes rolle i forhold til falske nyheder, der er til debat. Men også dansk sikkerhedspolitik og mistro til videnskaben præger en række af debatterne om falske nyheder.

I arrangørfeltet finder vi et bredt udvalg af medier, partier, politiske myndigheder og organisationer, landets universiteter, interesseorganisationer og en hel del foreninger.

Kritisk lys på medierne

De fleste events om emnet tager udgangspunkt i mediernes indflydelse på udbredelsen af falske nyheder. Her er det TV 2 News og TV 2s regioner, der torsdag kl. 14 sparker den lange række af debatter i gang ved at sætte mediernes troværdighed på dagsordenen.

Hvad er fake news, og er det overhovedet et nyt fænomen, spørger Cecilie Beck et debatpanel. Stifteren af netmediet 24NYT, Jeppe Juhl, får en særlig rolle, når han fortæller om sit nye medie, der har været under anklage for at bringe falske nyheder. I panelet sidder også Tom Jensen, chefredaktør, Berlingske, Lea Korsgaard, der er chefredaktør for Zetland og Jan Birkemose, chefredaktør for Medietrends.dk.

Også blogmediet Point of View International samler et panel af journalister og redaktører under overskriften ”Fake News: Hvordan bekæmper vi bedst fænomenet?”. Debatten vil blandt andet rette fokus på medier, der har en erklæret politisk holdning eller dagsorden, hvor panelet vil blive bedt om at komme med bud på, hvordan man bedst imødegår nyheder, der er fremstillet så forvrænget og ensidigt, at det bliver manipulerende, som det hedder i beskrivelsen af arrangementet, der finder sted på fredag kl. 12. I panelet sidder Lisbeth Knudsen, der er chefredaktør for Tjekdet og Mandag Morgen, Annegrethe Felter Rasmussen, chefredaktør for Point of View International, Heidi Robdrup, chefredaktør for Deadline på DR2, Jan Birkemose, chefredaktør for Medietrends.dk, samt Bent Winther, der er politisk redaktør på Berlingske.

Mediernes troværdighed kommer også på sin prøve, når dækningen af borgerkrigen i Syrien bliver omdrejningspunktet ved endnu en paneldebat fredag kl. 16, som Dansk Journalistforbund og International Media Support (IMS) står bag.

I december skabte den canadiske kvinde Eva Bartlett, der kalder sig selv uafhængig freelancejournalist og menneskerettighedsaktivist, flittig aktivitet på de sociale medier. I en video ser man hende afholde et pressemøde med FN’s logo i baggrunden, men FN var ikke afsender. Hun fortalte ”sandheden om, hvad der sker i Syrien” og rettede en skarp kritik mod vestlige medier for at sprede løgne om forholdene i det krigshærgede land. Hun beskyldte medierne for at være en del af en international sammensværgelse mod det siddende syriske styre. Flere etablerede medier forsøgte at svare igen med faktatjek af Eva Bartletts påstande, men det ændrede tilsyneladende ikke synderligt på hverken hendes troværdighed eller syn på sagen.

I panelet sidder Henrik Grunnet, Programme Manager i IMS, Rasmus Tantholdt, journalist ved TV 2, Thomas Elkjer Nissen, der er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, samt Tine Johansen, næstformand for Dansk Journalistforbund. De diskuterer, hvorvidt vi overhovedet kan stole på mediernes dækning af borgerkrigen i Syrien.

Falske nyheder og Danmarks sikkerhed

Et andet emne, der præger debatterne om falske nyheder på Folkemødet, er hvordan de usande historier påvirker Danmarks sikkerhed.

Forsvarsakademiet samler fredag kl. 10:30 fire sikkerhedspolitiske eksperter, som vil give deres syn på, hvilken betydning falske nyheder og ’alternative fakta’ har for sikkerheden. Beskrivelsen af arrangementet lægger umiddelbart op til kritik af de etablerede medier, fordi akademiet ved mødet tager udgangspunkt i den præmis, at de traditionelle nyhedsmedier ukritisk henter deres historier fra sociale medier, hvor sandhedsværdien kan være svær at afgøre, som arrangørerne skriver i deres oplæg. I panelet sidder Torsten Jansen, der er partner i LeadAgency, Lars Bangert-Struwe, generalsekretær for Atlantsammenslutningen, samt Thomas Elkjer Nissen, specialkonsulent i Forsvarsakademiet.

Senere samme dag står også Europa-Kommissionen bag en paneldebat med sikkerhedspolitisk udgangspunkt. Det sker under overskriften ”Er russisk ’fake news’ en trussel mod Danmarks og EU’s sikkerhed?”. I panelet sidder blandt andet den danske Ruslands-ekspert Jon Kyst, som er udstationeret af Udenrigsministeriet for at arbejde i EU’s agentur East StratCom, der har til formål at overvåge falske nyheder fra Rusland rettet mod EU-landene. Det store spørgsmål i debatten er, i hvor høj grad angivelig russisk propaganda er en fare for EU’s stabilitet.

Videnskabens autoritet er svækket

Hvad er universiteternes og eksperternes udfordringer i det postfaktuelle samfund, der i høj grad præges af falske nyheder? Og hvad skal eksperter og universiteterne gør, for igen at kunne bidrage med uafhængig viden, i en tid, hvor ‘ekspert’ sidestilles med ‘elite’ – og ofte i et ikke særligt positivt lys? Det er nogle af spørgsmålene, der tages op, når Mandag Morgen fredag kl. 9:30 afholder debat om videnskabens autoritet, der på mange måder er ved at krakelere. Der peges blandt andet på den voksende skepsis over for HPV-vaccinen, stigende mistillid til lægers viden om sundhed, den vedholdende tvivl om årsagerne til klimaforandringerne, og når politikere ser stort på trafikforskeres advarsler om, at fartstigninger på motorvejene vil føre til flere trafikdræbte. I panelet sidder Mandag Morgens chefredaktør Lisbeth Knudsen, Vincent Hendricks fra Center for Boblestudier, Jannik Schack, der er politisk chef ved Tænketanken DEA, samt Per Holten-Andersen, rektor ved CBS.

Københavns Universitet retter også blikket mod forskernes fremtid i den offentlige debat. Torsdag kl. 15:15 har universitetet sat unge forskere, journaliststuderende og ungdomspolitikere i stævne for at belyse, hvordan videnskabens rolle har ændret sig i den den demokratiske debat, der er præget af tvivlsomme fakta og historier.

Ikke mindst klimaforskere har været i den politiske skudlinje, når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabte eller ej. Ved et debatmøde fredag kl. 14:25 slår Københavns Universitet fast, at de videnskabelige fakta om den menneskeskabte globale opvarmning ikke står til diskussion. Men forskningen har også sine svagheder og usikkerheder, som bliver udnyttet politisk til at rejse tvivl om de videnskabelige resultater, mener arrangørerne. Ved politikerne, hvad der skal prioriteres? Og er forskerne til nogen hjælp, lyder oplægget til debatten, hvor der er indlæg fra Peter Birch Sørensen, professor og medlem af Klimarådet, Mette Bendixen, der er ph.d.-studerende ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, Peter Ditlevsen, der er lektor på Niels Bohr Instituttet, samt Katrine Krogh Andersen, forskningsdekan på Danmarks Tekniske Universitet.

Gæt en falsk nyhed

Bliver det hele lidt for tørt, men har du alligevel ikke fået nok, så er der mulighed for et pusterum, når flere foreninger og partier disker op med underholdning, hvor falske nyheder er udgangspunktet.

Fredag kl. 18 inviterer Danmarks Journalistforbund til mediequiz om alternative fakta, hvor man kan få testet ”sine evner til at skille skidt fra kanel,” som det hedder i invitationen. Et kvarter efter kan man aflægge besøg hos Europæisk Ungdom, der er quizmaster om EU-myter – fra fake news til krumme agurker.

Europabevægelsen har sat medlemmer af Europa-Parlamentet og Folketinget i stævne lørdag formiddag, hvor der skal dystes om, hvem der er ”klogest, sjovest og mest ferm til at bruge sociale medier”. Her vil fakta være en fornem disciplin at have på plads, hvis man vil kåres som vinder, og arrangementet krydres med små indlæg om, hvor sociale medier på vej hen i politik, når vi taler om blandt andet falske nyheder og spin.

